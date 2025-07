Les dimanches de Simone Camping Tente Simone Cazals

Les dimanches de Simone

Camping Tente Simone 286 Avenue Gambetta Cazals Lot

Début : 2025-08-03 19:00:00

fin : 2025-08-10

2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24

Le camping Tente Simone vous invite à la 3ème édition « Les dimanches de Simone » ! Le concept est de prendre l’apéro en musique au bar du camping autour de planches apéro, bières …

Venez seuls, en famille, entre amis …que vous soyez en vacances ou juste c’est le week end !…C’est le moment de passer chez Simone pour un bon moment de détente et de découverte !

– 03 août Dub le Poolp, rock festif et humaniste

– 10 août Lucille Schleeper et le spectacle vivant « Les vacances de Pinaloches »

– 17 août Tourne Sol, duo étonnant accordéon, contrebasse

– 24 août François Bréant et son trio jazz psyché

Ouvert à tous.

Snack, buvette, food truck .

English :

Camping Tente Simone invites you to the 3rd edition of « Les dimanches de Simone »! The concept is to enjoy a musical aperitif at the campsite bar, with aperitif platters, beers…

Come alone, with family or friends?whether you’re on vacation or just for the weekend?it’s time to drop in at Simone’s for a good time of relaxation and discovery!

German :

Der Campingplatz Tente Simone lädt Sie zur dritten Ausgabe von « Les Dimanches de Simone » ein! Das Konzept besteht darin, in der Bar des Campingplatzes einen Aperitif mit Musik, Aperitifbrettern und Bier zu genießen…

Kommen Sie allein, mit der Familie oder mit Freunden ?egal ob Sie im Urlaub sind oder einfach nur ein Wochenende haben?es ist Zeit, bei Simone vorbeizuschauen und eine gute Zeit zum Entspannen und Entdecken zu verbringen!

Italiano :

Il campeggio Tente Simone vi invita alla 3ª edizione di « Les dimanches de Simone »! L’idea è quella di un aperitivo con musica al bar del campeggio con aperitivi, birre…

Da soli, in famiglia o con gli amici, che siate in vacanza o che sia solo il fine settimana, è il momento di fare un salto da Simone per un momento di relax e di scoperta!

Espanol :

El camping Tente Simone le invita a la 3ª edición de « Les dimanches de Simone » El concepto es tomar un aperitivo con música en el bar del camping, con platos de aperitivo, cervezas…

Venga solo, en familia o con amigos… tanto si está de vacaciones como si es fin de semana… ¡es el momento de dejarse caer por Simone para pasar un buen rato de relax y descubrimientos!

