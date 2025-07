LES DIMANCHES D’ÉTÉ À L’ABBAYE Caunes-Minervois

LES DIMANCHES D’ÉTÉ À L’ABBAYE Caunes-Minervois dimanche 13 juillet 2025.

LES DIMANCHES D’ÉTÉ À L’ABBAYE

Place de l’église Caunes-Minervois Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 10:30:00

fin : 2025-07-13 13:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Tous les dimanches d’été entre 11h30 et 13h dégustation et vente en présence d’un vigneron et d’un producteur d’olive, dans le cloître de l’abbaye.

En présence du Domaine Combe Blanche à La Livinière et du Domaine des Pères , producteur d’olives à Trèbes.

Visite guidée à 10h30, visite expositions en cours.

Entrée et dégustation gratuites.

.

Place de l’église Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 09 44

English :

Every Sunday in summer between 11.30am and 1pm: wine tasting and sale in the presence of a winegrower and an olive producer, in the cloister of the abbey.

In the presence of Domaine Combe Blanche in La Livinière and Domaine des Pères, an olive producer in Trèbes.

Guided tour at 10:30 am, exhibition tour ongoing.

Free admission and tasting.

German :

Jeden Sonntag im Sommer zwischen 11:30 und 13:00 Uhr: Verkostung und Verkauf in Anwesenheit eines Winzers und eines Olivenbauern im Kreuzgang der Abtei.

In Anwesenheit der Domaine Combe Blanche in La Livinière und der Domaine des Pères , Olivenproduzent in Trèbes.

Führung um 10.30 Uhr, Besichtigung Ausstellungen im Gange.

Eintritt und Verkostung kostenlos.

Italiano :

Tutte le domeniche d’estate dalle 11.30 alle 13.00: degustazione e vendita di vini alla presenza di un viticoltore e di un produttore di olive, nel chiostro dell’abbazia.

In presenza del Domaine Combe Blanche a La Livinière e del Domaine des Pères, produttore di olive a Trèbes.

Visita guidata alle 10.30, visita della mostra in corso.

Ingresso e degustazione gratuiti.

Espanol :

Todos los domingos de verano, de 11.30 a 13.00 h: degustación y venta de vinos en presencia de un viticultor y un oleicultor, en el claustro de la abadía.

En presencia de Domaine Combe Blanche en La Livinière y Domaine des Pères, productor de aceitunas en Trèbes.

Visita guiada a las 10.30 h, visita de la exposición en curso.

Entrada y degustación gratuitas.

L’événement LES DIMANCHES D’ÉTÉ À L’ABBAYE Caunes-Minervois a été mis à jour le 2025-07-04 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Grand Carcassonne Tourisme