Les Dimanches du 19M FM, le nouveau rendez-vous de la Galerie du 19M le19m Paris

Les Dimanches du 19M FM, le nouveau rendez-vous de la Galerie du 19M le19m Paris dimanche 12 octobre 2025.

Au programme

Dimanche 12 octobre, la MC, comédienne, et vidéaste Safya Fierce inaugure la première séquence de cette série de rencontres.

Dotée d’un humour acéré qui lui permet d’aborder avec malice tous les sujets de société, elle propose pour la Galerie du 19M un sujet spécial sur les liens entre cuisine et transmission culturelle. L’occasion d’aborder collectivement les plats de notre enfance, leurs saveurs et leurs particularités, ceux dont on a appris les recettes ou ceux que l’on cherche encore à parfaitement reproduire.

Tel un pont de l’enfance à l’âge adulte, cette émission tout en sensibilité et rires rassemblera le public pour la toute première émission du 19M FM.

Pour passer de la parole au geste, le public est convié à participer à un atelier de broderie collective libre et de lecture avec l’artiste Cindy Bannani. Projetée sur un grand textile dont l’ouvrage est à réaliser collectivement, les mains se lient, les langues se délient et la parole circule. Une pratique collective inspirée des ouvrages de la bibliothèque conçue par les artistes de l’exposition Trouver son Monde et sélectionnés par Cindy Bannani. Le public sera invité à broder les phrases de certains extraits choisis.

Et pour les plus matinaux, pizzas dès midi au Café du 19M !

Déroulé de l’après-midi

Pizzas au Café du 19M

de 12h à 16h

Sessions de broderie participative et de lecture avec Cindy Bannani

de 14h à 16h30

Discussion avec Safya Fierce

16h30

Safya Fierce ; Crédits : © le19M – Bastienne

Pizzas au Café du 19M ; Crédits : © le19M – Bastienne

Broderie avec Cindy Bannani ; Crédits : © le19M – Margaux Salarino

Préparer votre visite Gratuit en accès libre, sans réservation. L’exposition Trouver son monde est accessible toute la journée. Réservations recommandées pour le déjeuner au Café du 19M ici Prochaines dates des Dimanches du 19M FM les 16 novembre et 14 décembre, castings annoncés prochainement !

La Galerie du 19M inaugure sa fréquence cette saison avec les Dimanches du 19M FM, pensés comme une émission de radio en public dans le cocon du Café du 19M. Un évènement gratuit où, une fois par mois, une personnalité est invitée à débattre sur les thèmes de l’exposition « Trouver son monde », présentée à la Galerie du 19M jusqu’au 14 décembre. Aguerri ou débutant, le public pourra aussi prendre part à une broderie collaborative.

Le dimanche 12 octobre 2025

de 14h30 à 17h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-12T17:30:00+02:00

fin : 2025-10-12T20:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-12T14:30:00+02:00_2025-10-12T17:30:00+02:00

le19m 2, place Skanderbeg 75019 Paris

https://www.le19m.com/ https://www.facebook.com/Le19M/ https://www.facebook.com/Le19M/