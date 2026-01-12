Les dimanches du Domaine de Roiffé Domaine de Roiffé Roiffé
Domaine de Roiffé 147 Route de Fontevraud Roiffé
Début : 2026-01-18
fin : 2026-01-18
2026-01-18
Yoga de 10h à 11h avec Olivia 25€ par personne
Brunch de 11h à 12h30 30€ par adulte 15€ par enfant de 5 à 12 ans
Visite guidée du Domaine avec Aurélie de 14h à 15h gratuit
Réservation obligatoire .
Domaine de Roiffé 147 Route de Fontevraud Roiffé 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 22 48 17 reservation@domainederoiffe.fr
