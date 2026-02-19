Les dimanches du K+1 INSOMNIA K+1 Vernon

Les dimanches du K+1 INSOMNIA

K+1 34 rue d’Albufera Vernon Eure

Début : 2026-03-08 12:00:00

fin : 2026-03-08

2026-03-08

Les Dimanches du K+1 continuent !

Dimanche 8 mars dès 12h, on vous donne rendez-vous pour un nouveau moment convivial autour d’un bon repas, suivi d’une ambiance musicale chaleureuse et accessible à tous.

Cette fois, place au duo INSOMNIA deux musiciens (chant, piano et guitare) qui revisitent avec sensibilité des classiques de la pop tout en proposant leurs propres compositions. Une atmosphère élégante et détendue, parfaite pour prolonger le déjeuner en musique.

Comme toujours esprit guinguette, partage, inclusion et bonne humeur au programme ❤️

Réservations 02 32 21 35 49 ou www.kplus1.fr — on vous attend nombreux ! .

K+1 34 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 35 49 contact@kplus1.fr

