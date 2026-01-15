Les dimanches du K+1 Lazy Sunday K+1 Vernon

Les dimanches du K+1 Lazy Sunday

K+1 34 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 12:00:00

fin : 2026-02-08

Date(s) :

2026-02-08

Les Dimanches du K+1 sont de retour après la trêve de Noël !

Habituellement organisés chaque premier dimanche du mois, Les Dimanches du K+1 reviennent… avec une petite exception pour cette reprise

Prochaine édition dimanche 8 février (2ᵉ dimanche du mois), à partir de midi

Le K+1 vous propose de mêler plaisirs de la table et musique live dans une ambiance chaleureuse, conviviale et inclusive.

Nous aurons le plaisir d’accueillir à nouveau Lazy Sunday, un groupe qui nous avait déjà offert un superbe moment. Leur univers mêle rock et folk, avec un répertoire qui navigue entre grands classiques des années 70 et morceaux plus contemporains, pour une ambiance à la fois douce, énergique et pleine de bonne humeur.

️ Venez déjeuner, profiter du concert pendant et après le repas, et prolonger ce moment musical autour d’un café ou d’un verre.

Un rendez-vous gourmand et musical devenu incontournable à Vernon.

Réservations conseillées 02.32.21.35.49

ou sur www.kplus1.fr .

+33 2 32 21 35 49 contact@kplus1.fr

