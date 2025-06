Les dimanches du K+1 Soul Spirit K+1 Vernon 6 juillet 2025 12:00

Eure

Les dimanches du K+1 Soul Spirit K+1 34 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-06 12:00:00

fin : 2025-07-06 14:00:00

Date(s) :

2025-07-06

Le restaurant inclusif K+1 vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de ses Dimanches Musicaux, placés sous le signe de la convivialité et du vivre-ensemble.

Soul Spirit sera de retour pour vous faire vibrer avec un répertoire pop, folk et rock allant des années 70 à aujourd’hui. Un duo plein d’âme et d’énergie à ne pas manquer !

Tarifs plats selon la carte

Réservations et informations :

02 32 21 35 49

www.kplus1.fr

Ne manquez pas ce moment de partage et de détente musicale !

Le restaurant inclusif K+1 vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de ses Dimanches Musicaux, placés sous le signe de la convivialité et du vivre-ensemble.

Soul Spirit sera de retour pour vous faire vibrer avec un répertoire pop, folk et rock allant des années 70 à aujourd’hui. Un duo plein d’âme et d’énergie à ne pas manquer !

Tarifs plats selon la carte

Réservations et informations :

02 32 21 35 49

www.kplus1.fr

Ne manquez pas ce moment de partage et de détente musicale ! .

K+1 34 rue d’Albufera

Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 35 49 contact@kplus1.fr

English : Les dimanches du K+1 Soul Spirit

The inclusive restaurant K+1 invites you to a new edition of its Musical Sundays, dedicated to conviviality and living together.

? Soul Spirit will be back to thrill you with a pop, folk and rock repertoire ranging from the 70s to today. A duo full of soul and energy not to be missed!

? Prices: dishes according to menu

? Reservations and information:

02 32 21 35 49

www.kplus1.fr

Don’t miss this moment of musical sharing and relaxation!

German :

Das inklusive Restaurant K+1 lädt Sie zu einer neuen Ausgabe seiner Musikalischen Sonntage ein, die ganz im Zeichen der Geselligkeit und des Zusammenlebens stehen.

? Soul Spirit ist wieder da, um Sie mit einem Pop-, Folk- und Rockrepertoire von den 70er Jahren bis heute zu begeistern. Ein Duo voller Seele und Energie, das Sie nicht verpassen sollten!

? Preise: Gerichte nach Karte

? Reservierungen und Informationen :

02 32 21 35 49

www.kplus1.fr

Verpassen Sie nicht diesen Moment des Austauschs und der musikalischen Entspannung!

Italiano :

Il ristorante inclusivo K+1 è lieto di invitarvi a un’altra edizione delle sue Domeniche Musicali, dedicate alla convivialità e al vivere insieme.

? I Soul Spirit tornano a emozionarvi con un repertorio di pop, folk e rock dagli anni ’70 a oggi. Un duo pieno di anima ed energia da non perdere!

? Prezzi: piatti dal menu

? Prenotazione e informazioni:

02 32 21 35 49

www.kplus1.fr

Non perdete l’occasione di condividere un momento di relax musicale!

Espanol :

El restaurante inclusivo K+1 tiene el placer de invitarle a una nueva edición de sus Domingos Musicales, dedicados a la convivencia y la vida en común.

? Soul Spirit vuelve para deleitarle con un repertorio de pop, folk y rock de los años 70 hasta nuestros días. Un dúo lleno de alma y energía que no se puede perder

? Precios: platos de la carta

? Reservas e información:

02 32 21 35 49

www.kplus1.fr

¡No se pierda esta oportunidad de compartir un momento de relajación musical!

L’événement Les dimanches du K+1 Soul Spirit Vernon a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération