Les dimanches du K+1 Spécial Grand Déballage de Vernon K+1 Vernon

Les dimanches du K+1 Spécial Grand Déballage de Vernon K+1 Vernon dimanche 5 octobre 2025.

Les dimanches du K+1 Spécial Grand Déballage de Vernon

K+1 34 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 12:00:00

fin : 2025-10-05 18:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Le prochain Dimanche du K+1 aura lieu le 5 octobre, en plein cœur du Grand Déballage de Vernon !

Pour l’occasion, nous serons ouverts dès 12h et vous proposerons un menu spécial

Moules-frites, dans la plus grande tradition de la braderie du Nord

Venez profiter d’un repas convivial et inclusif, puis poursuivez votre journée au rythme du grand déballage dans le centre-ville. .

K+1 34 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 35 49 contact@kplus1.fr

English : Les dimanches du K+1 Spécial Grand Déballage de Vernon

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les dimanches du K+1 Spécial Grand Déballage de Vernon Vernon a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération