Les dimanches du K+1 Spécial Grand Déballage de Vernon K+1 Vernon

Les dimanches du K+1 Spécial Grand Déballage de Vernon
K+1 34 rue d’Albufera Vernon Eure
Début : 2025-10-05 12:00:00
fin : 2025-10-05 18:00:00
2025-10-05
Le prochain Dimanche du K+1 aura lieu le 5 octobre, en plein cœur du Grand Déballage de Vernon !
Pour l’occasion, nous serons ouverts dès 12h et vous proposerons un menu spécial
Moules-frites, dans la plus grande tradition de la braderie du Nord
Venez profiter d’un repas convivial et inclusif, puis poursuivez votre journée au rythme du grand déballage dans le centre-ville. .
K+1 34 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 35 49 contact@kplus1.fr
