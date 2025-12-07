Les dimanches du K+1 Sweet Blue K+1 Vernon
K+1 34 rue d’Albufera Vernon Eure
Début : 2025-12-07 12:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Sweet Blue revient au K+1 !
Après avoir rempli le restaurant en mars, le groupe Sweet Blue, duo acoustique franco-britannique, fera des reprises de hits pop, folk et country anglo-saxonne et française, des années 60 à nos jours.
Rendez-vous dimanche 7 décembre à partir de midi pour un moment musical, convivial et inclusif !
Tarifs plats selon la carte
Réservations et informations
02 32 21 35 49
www.kplus1.fr
Ne manquez pas ce moment de partage et de détente musicale ! .
K+1 34 rue d'Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 35 49 contact@kplus1.fr
English : Les dimanches du K+1 Sweet Blue
L’événement Les dimanches du K+1 Sweet Blue Vernon a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération