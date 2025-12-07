Les dimanches du K+1 Sweet Blue K+1 Vernon

Les dimanches du K+1 Sweet Blue

K+1 34 rue d'Albufera Vernon Eure

Début : 2025-12-07 12:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Sweet Blue revient au K+1 !

Après avoir rempli le restaurant en mars, le groupe Sweet Blue, duo acoustique franco-britannique, fera des reprises de hits pop, folk et country anglo-saxonne et française, des années 60 à nos jours.

Rendez-vous dimanche 7 décembre à partir de midi pour un moment musical, convivial et inclusif !

Tarifs plats selon la carte

Réservations et informations

02 32 21 35 49

www.kplus1.fr

Ne manquez pas ce moment de partage et de détente musicale ! .

K+1 34 rue d'Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 35 49 contact@kplus1.fr

