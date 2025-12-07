Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les dimanches du K+1 Sweet Blue K+1 Vernon

dimanche 7 décembre 2025.

Les dimanches du K+1 Sweet Blue

K+1 34 rue d’Albufera Vernon Eure

Tarif : – –

Date : 
Début : 2025-12-07 12:00:00
Début : 2025-12-07 12:00:00
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Sweet Blue revient au K+1 !
Après avoir rempli le restaurant en mars, le groupe Sweet Blue, duo acoustique franco-britannique, fera des reprises de hits pop, folk et country anglo-saxonne et française, des années 60 à nos jours.
Rendez-vous dimanche 7 décembre à partir de midi pour un moment musical, convivial et inclusif !

Tarifs plats selon la carte

Réservations et informations
02 32 21 35 49
www.kplus1.fr

Ne manquez pas ce moment de partage et de détente musicale !   .

K+1 34 rue d'Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 35 49  contact@kplus1.fr

