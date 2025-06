Les Dimanches du Kiosque Vichy 6 juillet 2025 16:30

Allier

Les Dimanches du Kiosque Source de l’Hôpital Vichy Allier

Début : Dimanche 2025-07-06 16:30:00

fin : 2025-09-14 18:30:00

2025-07-06

Site emblématique de la Reine des villes d’eaux, le kiosque à musique de la source de l’Hôpital accueille des groupes de tous horizons pour un moment de détente et de convivialité. Chanson française, variété, musette, jazz, blues…

Source de l’Hôpital

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

An emblematic site for La Reine des villes d?eaux, the bandstand at the Source de l’Hôpital welcomes groups from all horizons for a moment of relaxation and conviviality. French chanson, variety, musette, jazz, blues?

German :

Der Musikpavillon an der Quelle des Krankenhauses ist ein Wahrzeichen der Königin der Wasserstädte. Hier treten Bands aus allen Bereichen auf, um einen Moment der Entspannung und Geselligkeit zu genießen. Französisches Chanson, Varieté, Musette, Jazz, Blues?

Italiano :

Il palco della Source de l’Hôpital, luogo emblematico della Regina delle Città d’Acqua, accoglie gruppi di ogni provenienza per una serata rilassante e conviviale. Chanson francese, varietà, musette, jazz, blues?

Espanol :

El quiosco de la Source de l’Hôpital, lugar emblemático de la Reina de las Ciudades del Agua, acoge a grupos de todo tipo para una velada distendida y distendida. ¿Chanson francesa, variedades, musette, jazz, blues?

L'événement Les Dimanches du Kiosque Vichy a été mis à jour le 2025-06-25