LES DIMANCHES DU PATRIMOINE CELLES AUJOURD’HUI, CELLES DEMAIN

Celles Hérault

Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel et l’histoire exceptionnelle du petit village de Celles situé au bord du lac du Salagou. lors d’une visite guidée.

Venez découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel et l’histoire exceptionnelle du petit village de Celles situé au bord du lac du Salagou. Cette balade collective permet de présenter un point d’étape dans le déploiement de la commune aujourd’hui.

Vincent Courteaux, habitant et premier Adjoint de Celles, vous présentera les actualités du projet de cette commune atypique en compagnie de Natacha Rousseau du Grand Site Salagou-Mourèze.

A noter: en cas d’intempérie, la visite est annulée .

Celles 34700 Hérault Occitanie

Come and discover or rediscover the natural heritage and exceptional history of the small village of Celles on the shores of the Lac du Salagou during a guided tour.

