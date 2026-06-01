Bézu-la-Forêt

Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand

Rue de l’Église Bézu-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 10:30:00

fin : 2026-07-19 12:30:00

Date(s) :

2026-06-21 2026-07-19 2026-08-16 2026-09-20 2026-10-18

Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand est une expérience privilégiée pour découvrir à votre rythme, un dimanche par mois, de juin à octobre, les trésors du patrimoine du territoire de la Communauté de communes du Vexin Normand.

Patrimoine bâti, religieux ou historique révèlent souvent des trésors architecturaux, méconnus ou insoupçonnés. Rarement ouverts ou public, ces lieux chargés d’histoire vous ouvrent exceptionnellement leurs portes.

Implantée dans la vallée de la Lévrière, l’église de Bézu-la-Forêt dédiée à Saint-Martin date du XIVème siècle, elle a été reconstruite en grande partie au XVème et au XVIème siècles.

En 1997, à la suite de travaux de rénovation, la découverte d’importants décors polychromes dont la rareté et l’ampleur en font l’intérêt exceptionnel, a permis à l’église Saint-Martin d’être classée Monument Historique en totalité par arrêté du 13 juin 2003. En effet, de magnifiques peintures murales consacrées à la Passion du Christ et au massacre des Innocents datant de la fin du XVème siècle ornent les murs sud et nord de la nef. Fondation du Patrimoine .

Rue de l’Église Bézu-la-Forêt 27480 Eure Normandie +33 6 22 05 80 44 abscj27@gmail.com

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L’événement Les Dimanches du Patrimoine du Vexin Normand Bézu-la-Forêt a été mis à jour le 2026-06-03 par Vexin Normand Tourisme