LES DIMANCHES DU PATRIMOINE HISTOIRE DE L’HERBORISTERIE À L’APOTHICAIRERIE DE LODÈVE Lodève

LES DIMANCHES DU PATRIMOINE HISTOIRE DE L’HERBORISTERIE À L’APOTHICAIRERIE DE LODÈVE Lodève dimanche 7 décembre 2025.

LES DIMANCHES DU PATRIMOINE HISTOIRE DE L’HERBORISTERIE À L’APOTHICAIRERIE DE LODÈVE

Lodève Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Découvrez l’une des plus anciennes apothicaireries conservées in situ dans l’Hérault, au cœur du centre hospitalier de Lodève.

Au cœur de Lodève, dans les murs du centre hospitalier est conservée une des plus anciennes apothicairerie in situ de l’Hérault. Son officine se présente comme un cabinet d’histoire naturelle qui met en valeur une centaine de pots de pharmacie. Témoignage de l’art de la pharmacie d’antan, nous vous raconterons l’histoire de ce lieu hors du temps. Invité exceptionnel, le Cueilleur , Lionel Coulon pourra partager sa connaissance des plantes médicinales et vous faire découvrir les qualités de la gemmothérapie et l’histoire de l’herboristerie, d’hier à aujourd’hui. .

Lodève 34700 Hérault Occitanie

English :

Discover one of the oldest apothecaries preserved in situ in Hérault, in the heart of the Lodève hospital.

German :

Entdecken Sie eine der ältesten in situ erhaltenen Apotheken im Departement Hérault, im Herzen des Krankenhauses von Lodève.

Italiano :

Scoprite una delle più antiche spezierie conservate in loco nell’Hérault, nel cuore del centro ospedaliero di Lodève.

Espanol :

Descubra una de las boticas más antiguas conservadas in situ en Hérault, en el corazón del centro hospitalario de Lodève.

L’événement LES DIMANCHES DU PATRIMOINE HISTOIRE DE L’HERBORISTERIE À L’APOTHICAIRERIE DE LODÈVE Lodève a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC