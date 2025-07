Les Dimanches du Patrimoine L’église Saint-Malo de Valognes et son orgue Rue de l’Église Valognes

Dans le cadre des visites estivales, le Pays d’art et d’histoire propose, le dimanche 27 juillet prochain, une visite à deux voix consacrée à l’église Saint-Malo-de-Valognes et son orgue.

Principale église de Valognes, Saint-Malo a connu tous les évènements qui ont marqué l’histoire de la ville. Déjà présente lorsque les ducs de Normandie venaient résider dans le manoir voisin, elle fut entièrement reconstruite et agrandie après la guerre de Cent ans, dans le style gothique flamboyant alors en vogue. Dans les premières années du XVIIe siècle, elle se vit adjoindre un imposant dôme Renaissance, qui devait longtemps faire la fierté des habitants. Après les terribles destructions de la seconde guerre mondiale, elle est aussi devenue l’emblème du martyr et de la Reconstruction du petit Versailles normand . Au propos de la guide conférencière, qui s’attachera à présenter l’histoire et l’architecture de l’édifice, viendra s’ajouter une présentation de M. Guillaume Lechevalier-Boissel, organiste et fondateur de l’association des Amis de l’orgue de Valognes. Revenant sur la longue épopée des orgues de Saint-Malo il s’attachera à expliquer les conditions de la création de l’instrument actuel, venu lors de la Reconstruction

Le rendez-vous est fixé à 17h00 sur place.

Un appel au don sera proposé au profit de l’association pour la restauration de l’orgue.

Sans inscription préalable.

Rue de l’Église Eglise Saint Malo Valognes 50700 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.Fr

English : Les Dimanches du Patrimoine L’église Saint-Malo de Valognes et son orgue

On Sunday July 27, the Pays d?art et d?histoire is offering a two-voice tour of the Saint-Malo-de-Valognes church and its organ.

The main church in Valognes, Saint-Malo has witnessed all the events that have marked the town?s history. Already present when the Dukes of Normandy took up residence in the neighboring manor house, it was completely rebuilt and enlarged after the Hundred Years’ War, in the flamboyant Gothic style then in vogue. In the early years of the 17th century, an imposing Renaissance dome was added, long to be the pride of the local population. After the terrible destruction of the Second World War, it also became the emblem of the martyrdom and Reconstruction of the « little Norman Versailles ». In addition to the guide?s presentation of the history and architecture of the building, there will be a talk by Guillaume Lechevalier-Boissel, organist and founder of the Amis de l?orgue de Valognes association. Retracing the long history of Saint-Malo?s organs, he will explain how the present instrument came into being during the Reconstruction period

Meet at 5pm on site.

An appeal for donations will be made to the association for the restoration of the organ.

No prior registration required.

German :

Im Rahmen der Sommerführungen bietet das Pays d’art et d’histoire am Sonntag, dem 27. Juli, eine zweistimmige Führung an, die der Kirche Saint-Malo-de-Valognes und ihrer Orgel gewidmet ist.

Saint-Malo ist die Hauptkirche von Valognes und hat alle Ereignisse miterlebt, die die Geschichte der Stadt geprägt haben. Sie war bereits vorhanden, als die Herzöge der Normandie im nahegelegenen Herrenhaus residierten, und wurde nach dem Hundertjährigen Krieg im damals beliebten Stil der Flamboyant-Gotik vollständig umgebaut und erweitert. In den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts wurde sie mit einer imposanten Renaissance-Kuppel versehen, die lange Zeit der Stolz der Einwohner sein sollte. Nach den schrecklichen Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs wurde sie auch zum Symbol für das Martyrium und den Wiederaufbau des « kleinen Versailles der Normandie ». Neben den Ausführungen der Fremdenführerin, die sich auf die Geschichte und die Architektur des Gebäudes konzentrieren wird, wird Guillaume Lechevalier-Boissel, Organist und Gründer des Vereins der Orgelfreunde von Valognes, einen Vortrag halten. Er wird auf die lange Geschichte der Orgeln in Saint-Malo zurückblicken und die Bedingungen für die Schaffung des heutigen Instruments, das während des Wiederaufbaus gebaut wurde, erläutern

Treffpunkt ist um 17.00 Uhr vor Ort.

Es wird ein Spendenaufruf zugunsten des Vereins für die Restaurierung der Orgel veröffentlicht.

Keine vorherige Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Nell’ambito del programma di visite estive, il Pays d’art et d’histoire propone domenica 27 luglio una visita a due voci della chiesa di Saint-Malo-de-Valognes e del suo organo.

Chiesa principale di Valognes, Saint-Malo è stata testimone di tutti gli eventi che hanno segnato la storia della città. Già presente quando i duchi di Normandia vennero ad abitare nel vicino maniero, fu completamente ricostruita e ampliata dopo la Guerra dei Cento Anni, nello stile gotico fiammeggiante allora in voga. Nei primi anni del XVII secolo fu aggiunta un’imponente cupola rinascimentale, che per molto tempo sarebbe stata l’orgoglio della popolazione locale. Dopo le terribili distruzioni della Seconda Guerra Mondiale, divenne anche l’emblema del martirio e della ricostruzione della « piccola Versailles normanna ». Oltre all’intervento della guida turistica, che si concentrerà sulla storia e sull’architettura dell’edificio, ci sarà una presentazione di Guillaume Lechevalier-Boissel, organista e fondatore dell’Associazione Amici dell’Organo di Valognes. Ripercorrendo la lunga storia degli organi di Saint-Malo, spiegherà le condizioni in cui è stato creato l’attuale strumento, durante il periodo della Ricostruzione

L’evento si terrà alle 17.00 sul posto.

Verrà lanciato un appello per le donazioni all’associazione per il restauro dell’organo.

Non è richiesta l’iscrizione preventiva.

Espanol :

En el marco de su programa de visitas estivales, el País de Arte e Historia propone el domingo 27 de julio una visita a dos voces de la iglesia de Saint-Malo-de-Valognes y su órgano.

Iglesia principal de Valognes, Saint-Malo ha sido testigo de todos los acontecimientos que han marcado la historia de la ciudad. Ya presente cuando los duques de Normandía se instalaron en la casa solariega vecina, fue completamente reconstruida y ampliada después de la Guerra de los Cien Años, en el estilo gótico flamígero entonces en boga. En los primeros años del siglo XVII se añadió una imponente cúpula renacentista, que sería el orgullo de los lugareños durante mucho tiempo. Tras la terrible destrucción de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió también en el emblema del martirio y la reconstrucción del « pequeño Versalles normando ». Además de la charla del guía, que se centrará en la historia y la arquitectura del edificio, habrá una presentación a cargo de Guillaume Lechevalier-Boissel, organista y fundador de la Asociación de Amigos del Órgano de Valognes. Haciendo un repaso de la larga historia de los órganos de Saint-Malo, explicará las condiciones en las que se creó el instrumento actual, durante el periodo de la Reconstrucción

El acto tendrá lugar a las 17.00 horas in situ.

Se hará un llamamiento a donaciones a la asociación para la restauración del órgano.

No se requiere inscripción previa.

