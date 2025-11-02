LES DIMANCHES DU PATRIMOINE PÈLERIN DE COMPOSTELLE Lodève

LES DIMANCHES DU PATRIMOINE PÈLERIN DE COMPOSTELLE Lodève dimanche 2 novembre 2025.

LES DIMANCHES DU PATRIMOINE PÈLERIN DE COMPOSTELLE

Lodève Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-02

fin : 2025-11-02

Date(s) :

2025-11-02

L’expérience de mettre vos pieds dans les traces de marcheurs vieilles de plusieurs siècles et découvrez l’état d’esprit des pèlerins du Moyen Age. En route !

Classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1998, le chemin de Saint Jacques de Compostelle est certes un exercice spirituel et une manifestation de la foi, mais il a également touché le monde profane en jouant un rôle décisif dans la naissance et la circulation des idées et des arts. En se remettant dans les pas des marcheurs, cette visite permet de découvrir comment Lodève devient une étape, voire un objectif de pèlerinage.

A noter: en cas d’intempérie, la visite est annulée .

Lodève 34700 Hérault Occitanie

English :

The experience of stepping into the footsteps of centuries-old walkers and discovering the spirit of medieval pilgrims. Let’s get moving!

German :

Treten Sie in die Fußstapfen jahrhundertealter Wanderer und lernen Sie die Geisteshaltung der Pilger im Mittelalter kennen. Auf dem Weg!

Italiano :

Mettetevi sulle orme di camminatori secolari e scoprite lo spirito dei pellegrini del Medioevo. Partite!

Espanol :

Siga los pasos de caminantes centenarios y descubra el espíritu de los peregrinos de la Edad Media. ¡En marcha!

L’événement LES DIMANCHES DU PATRIMOINE PÈLERIN DE COMPOSTELLE Lodève a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC