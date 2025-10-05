LES DIMANCHES DU PATRIMOINE SAINT-JEAN DE LA BLAQUIÈRE, AUJOURD’HUI ET HIER… Saint-Jean-de-la-Blaquière
LES DIMANCHES DU PATRIMOINE SAINT-JEAN DE LA BLAQUIÈRE, AUJOURD’HUI ET HIER…
Saint-Jean-de-la-Blaquière Hérault
Début : 2025-10-05
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Vous souhaitez découvrir ou redécouvrir Saint-Jean ? Manuel, guide conféren-cier vous invite à retracer l’histoire du village, ses lieux emblématiques, arpenter ses rues étroites et ses bâtiments remarquables. Une visite mêlant plaisir et connaissance.
A noter: en cas d’intempérie, la visite est annulée .
Saint-Jean-de-la-Blaquière 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44
English :
Want to discover or rediscover Saint-Jean? Follow Manuel, our tour guide, for a walk through the history of the village.
German :
Haben Sie Lust, Saint-Jean zu entdecken oder wiederzuentdecken? Folgen Sie Manuel, dem Fremdenführer, auf einem Spaziergang durch die Geschichte des Dorfes.
Italiano :
Volete scoprire o riscoprire Saint-Jean? Seguite Manuel, la nostra guida turistica, in una passeggiata attraverso la storia del villaggio.
Espanol :
¿Quiere descubrir o redescubrir Saint-Jean? Siga a Manuel, nuestro guía turístico, en un paseo por la historia del pueblo.
