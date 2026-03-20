LES DIMANCHES DU PEYROU

Rue la Blottière Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-03-22 2026-03-29 2026-04-05 2026-04-12 2026-04-19 2026-04-26 2026-05-03 2026-05-10 2026-05-17 2026-05-24 2026-05-31 2026-06-07 2026-06-14 2026-06-21 2026-06-28 2026-07-05 2026-07-12 2026-07-19 2026-07-26 2026-08-02

Les chineuses et chineurs de Montpellier et sa région ont un nouveau rendez-vous tous les dimanches, dès 7h30.

Les chineuses et chineurs de Montpellier et sa région ont un nouveau rendez-vous tous les dimanches, dès 7h30.

Près de cinquante marchands vous attendent sur la place royale du Peyrou, de 7h30 à 14h et vous proposent des pièces de qualité (objets, meubles, bibelots, oeuvres d’art, livres anciens) dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Tous les dimanches, restauration légère sur place

Les Dimanches du Peyrou, ce sont également des journées thématiques exceptionnelles, de 7h30 à 17h30 avec plus de soixante-dix exposants !

Prochaine journée spéciale le 22 mars Grande Brocante de Printemps

70 antiquaires et brocanteurs professionnels seront au rendez-vous pour dévoiler leurs trésors vêtements légers et robes printanières, vieux livres et papiers anciens, herbiers délicats…

Dimanche 26 avril Grande brocante vintage

Dimanche 14 juin Grande brocante mobilier de jardin et poteries anciennes

Dimanche 20 septembre 14ème anniversaire des Dimanches du Peyrou

Dimanche 18 octobre Brocante du cinéma

Dimanche 20 décembre Jouets anciens et arts de la table .

Rue la Blottière Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00

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English :

The chineurs of Montpellier and its region have a new appointment every Sunday, from 7:30 am.

L’événement LES DIMANCHES DU PEYROU Montpellier a été mis à jour le 2026-03-17 par 34 OT MONTPELLIER