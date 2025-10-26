Les dimanches du théâtre Logelheim

5 Grand rue Logelheim Haut-Rhin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-26 18:30:00

fin : 2025-11-09 21:00:00

2025-10-26 2025-11-02 2025-11-09 2025-11-16 2025-11-23

À l’occasion des représentations du théâtre, Le Rendez-vous des Copains sera ouvert avant et après le spectacle pour vous accueillir dans une ambiance chaleureuse.

Nous vous proposerons une carte réduite, soigneusement préparée, avec des produits traditionnels et gourmands pour combler vos petites faims avant ou après la pièce. .

5 Grand rue Logelheim 68280 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 96 14

