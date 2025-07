LES DIMANCHES ÉLECTRONIQUES AU CAFÉ DES 4 CHEMINS CAFÉ DES 4 CHEMINS Montauban-de-Luchon

LES DIMANCHES ÉLECTRONIQUES AU CAFÉ DES 4 CHEMINS

CAFÉ DES 4 CHEMINS 1 Rue de Sous-Baylo Montauban-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-08-10 20:00:00

fin : 2025-08-10 23:00:00

2025-08-10

L’occasion de faire vivre la musique libre et surtout de passer un bon moment tous ensemble.

Possibilité de restauration locale et végétarienne. .

English :

An opportunity to bring free music to life and, above all, to have a good time together.

German :

Die Gelegenheit, die freie Musik am Leben zu erhalten und vor allem eine gute Zeit alle zusammen zu verbringen.

Italiano :

È un’occasione per dare vita alla musica libera e, soprattutto, per divertirsi insieme.

Espanol :

Es una oportunidad para dar vida a la música libre y, sobre todo, para pasar un buen rato juntos.

