Les Dimanches en Famille – AUSSITÔT SWING (Live), Le Bistrot de St So, Lille

Les Dimanches en Famille – AUSSITÔT SWING (Live) Dimanche 15 mars, 16h30 Le Bistrot de St So Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T16:30:00+01:00 – 2026-03-15T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-15T16:30:00+01:00 – 2026-03-15T20:00:00+01:00

LES DIMANCHES EN FAMILLE

Les Dimanches en Famille reviennent à Saint So

Un rendez-vous dominical pour manger ensemble, écouter de la musique live, et passer un bon moment en famille.

Des concerts acoustiques / folk / doux, accessibles à tous, dans une ambiance bienveillante.

Resto de 12h à 14h30

Réservations conseillées https://shorturl.at/8az55

Concert à 16h30

Espace enfants en libre service : jeux, coloriages, jeux de société

DIMANCHE 15 MARS

→ AUSSITÔT SWING (Jazz Manouche)

Influences : Rosenberg, Reinhardt, Schmitt, Loeffler…

► Notre groupe est né de rencontres musicales croisées.

Initialement composé d’un trio de cordes à l’automne 2023, il s’est produit plusieurs fois en soutien à des associations (Amnesty International, Attac, MAVA). Transformé en quartet instrumental début 2024, il peut s’adjoindre la compagnie d’un couple de danseurs. Nous avons ancré notre répertoire dans des standards de jazz, puis l’avons étendu à des compositions des grands noms actuels du jazz manouche (Rosenberg, Reinhardt, Schmitt) ainsi qu’à des thèmes traditionnels de ce style. Au fil des mois, nous y avons ajouté des arrangements et quelques compositions.

Nous avons été invités dans plusieurs lieux festifs de la région, Brasserie du Fives Cail, le Bellenaert à Bailleul, Bars Le Musical, le Relax les Sarrazins, et Le Bouquet à Lille, ainsi que sur les scènes du Verlaine et du Rimbaud, et celle du Carré Rond de la Ferme d’en Haut (VDA). Nous vous offrirons un répertoire éclectique, surprenant par ses adaptations et créatif par ses clins d’œil musicaux. Notre convivialité et notre sens de la

fête vous séduiront.

Écoute/Découvre :

FB: https://www.facebook.com/aussitotswing

INSTA: https://www.instagram.com/aussitotswing/

SITE: https://linktr.ee/aussitotswing

Réservations resto conseillées

https://shorturl.at/8az55

