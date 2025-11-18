Les dimanches en musique ! Station de ski Gavarnie-Gèdre

Les dimanches en musique !

Station de ski GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Chaque dimanche des vacances scolaires, venez découvrir un groupe de musique sur la terrasse du restaurant. Ambiance et bonne énergie, vous dégusterez votre repas au rythme des sons d’ici ou d’ailleurs !

English :

Every Sunday during school vacations, come and discover a music group on the restaurant’s terrace. Atmosphere and good energy, you will enjoy your meal to the rhythm of sounds from here or elsewhere!

German :

Jeden Sonntag in den Schulferien können Sie auf der Terrasse des Restaurants eine Musikgruppe erleben. Atmosphäre und gute Energie, Sie werden Ihr Essen im Rhythmus der Klänge von hier oder anderswo genießen!

Italiano :

Ogni domenica, durante le vacanze scolastiche, venite a scoprire un gruppo musicale sulla terrazza del ristorante. Atmosfera e buona energia, potrete gustare il vostro pasto al ritmo di suoni provenienti da qui o altrove!

Espanol :

Todos los domingos durante las vacaciones escolares, venga a descubrir un grupo musical en la terraza del restaurante. Ambiente y buena energía, ¡disfrutarás de tu comida al ritmo de los sonidos de aquí o de otros lugares!

