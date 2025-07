Les dimanches en musique ! Place Royale Lescar

Les dimanches en musique ! Place Royale Lescar dimanche 13 juillet 2025.

Les dimanches en musique !

Place Royale Belvédère de la Cité Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

L’événement musical et dominical est de retour dans deux lieux iconiques de la ville.

Une cinquième édition qui fera la part belle aux découvertes, au jazz de La Nouvelle-Orléans et aux rythmes langoureux des musiques latines. Pour parfaire l’ambiance, l’Instant Café et la Régalotte du caviste vous accompagnent, pour boire un verre ou grignoter quelques pinchos.

Gypsie Soul Project: Une histoire d’amitié entre quatre personnes d’origines différentes. Un quartet

éclectique qui revisite des thèmes pop, rumba, latino et chanson française, pour

en faire ressortir sensibilité et émotion. .

Place Royale Belvédère de la Cité Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 15 98

English : Les dimanches en musique !

German : Les dimanches en musique !

Italiano :

Espanol : Les dimanches en musique !

L’événement Les dimanches en musique ! Lescar a été mis à jour le 2025-07-02 par OT Pau