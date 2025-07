Les dimanches en musique ! Place Royale Lescar

Les dimanches en musique ! dimanche 20 juillet 2025.

Les dimanches en musique !

Place Royale Belvédère de la Cité Lescar Pyrénées-Atlantiques

L’événement musical et dominical est de retour dans deux lieux iconiques de la ville.

Une cinquième édition qui fera la part belle aux découvertes, au jazz de La Nouvelle-Orléans et aux rythmes langoureux des musiques latines. Pour parfaire l’ambiance, l’Instant Café et la Régalotte du caviste vous accompagnent, pour boire un verre ou grignoter quelques pinchos.

Morning Coffee: Un trio énergique pour un concert Rock & Folks Songs. Reprises de standards des 60’s et 70’s, des covers de David Bowie, des Beatles, des Stones… tous les grands noms des immortals songs. .

Place Royale Belvédère de la Cité Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques

