Les dimanches en poésie Nilvange

Les dimanches en poésie

Hommage à Jacques Réda, natif de Lunéville

Né le 24 janvier 1929 à Lunéville, Jacques Réda grandit en Meurthe-et- Moselle, arrête ses études de droit à Paris et se lance dans l’écriture. Écrivain, poète, il est l’auteur d’une oeuvre abondante, qui ne cherche pas à révolutionner les genres, se moquant des modes et des avantgardes. Grand passionné de jazz, toute son oeuvre en est imprégnée. Son style fait d’improvisation maîtrisée et de rythmes intérieurs se nourrit du banal et du quotidien. Sa parole dit l’exubérante beauté du monde et les angoisses de la condition humaine. Il s’est éteint en 2024 à Hyères (Var).Tout public

English :

Tribute to Lunéville-born Jacques Réda:

Born in Lunéville on January 24, 1929, Jacques Réda grew up in Meurthe-et-Moselle, stopped his law studies in Paris and took up writing. A writer and poet, he produced an abundant body of work that did not seek to revolutionize genres, scoffing at fashions and avant-gardes. A great jazz enthusiast, all his work is impregnated with it. His style of masterful improvisation and inner rhythms feeds on the banal and the everyday. His words speak of the exuberant beauty of the world and the anguish of the human condition. He died in 2024 in Hyères (Var).

