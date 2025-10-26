Les Dimanches Famille Parc des Sports de la Loue Saint-Victor

Les Dimanches Famille Parc des Sports de la Loue Saint-Victor dimanche 26 octobre 2025.

Les Dimanches Famille

Parc des Sports de la Loue Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor Allier

Retrouvez les Dimanches Famille au centre Aqualudique de la Loue !

De 9h30 à 11h45 bébés nageurs

De 14h à 18h instant famille

Réservation sur moncentreaquatique.com

Parc des Sports de la Loue Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 26 60

English :

Family Sundays at the Aqualudique de la Loue!

9.30am to 11.45am: baby swimmers

2pm to 6pm: family time

Reservations on moncentreaquatique.com

German :

Finden Sie die Familiensonntage im Centre Aqualudique de la Loue wieder!

Von 9.30 bis 11.45 Uhr: Babyschwimmen

Von 14:00 bis 18:00 Uhr: Instant Familie

Reservierung unter moncentreaquatique.com

Italiano :

Le domeniche in famiglia al Centro Acquatico Loue!

Dalle 9.30 alle 11.45: nuoto per bambini

Dalle 14.00 alle 18.00: tempo per le famiglie

Prenota su moncentreaquatique.com

Espanol :

¡Domingos familiares en el Centro Acuático de Loue!

De 9h30 a 11h45: natación para bebés

De 14:00 a 18:00: tiempo en familia

Reserva en moncentreaquatique.com

