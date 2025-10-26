Les Dimanches Famille Parc des Sports de la Loue Saint-Victor
Les Dimanches Famille Parc des Sports de la Loue Saint-Victor dimanche 26 octobre 2025.
Les Dimanches Famille
Parc des Sports de la Loue Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor Allier
Début : Dimanche 2025-10-26 09:30:00
fin : 2025-12-28 18:00:00
2025-10-26
Retrouvez les Dimanches Famille au centre Aqualudique de la Loue !
De 9h30 à 11h45 bébés nageurs
De 14h à 18h instant famille
Réservation sur moncentreaquatique.com
Parc des Sports de la Loue Centre aqualudique de la Loue Saint-Victor 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 26 60
English :
Family Sundays at the Aqualudique de la Loue!
9.30am to 11.45am: baby swimmers
2pm to 6pm: family time
Reservations on moncentreaquatique.com
German :
Finden Sie die Familiensonntage im Centre Aqualudique de la Loue wieder!
Von 9.30 bis 11.45 Uhr: Babyschwimmen
Von 14:00 bis 18:00 Uhr: Instant Familie
Reservierung unter moncentreaquatique.com
Italiano :
Le domeniche in famiglia al Centro Acquatico Loue!
Dalle 9.30 alle 11.45: nuoto per bambini
Dalle 14.00 alle 18.00: tempo per le famiglie
Prenota su moncentreaquatique.com
Espanol :
¡Domingos familiares en el Centro Acuático de Loue!
De 9h30 a 11h45: natación para bebés
De 14:00 a 18:00: tiempo en familia
Reserva en moncentreaquatique.com
