LES DIMANCHES FESTIFS
Sérignan Hérault
Début : 2025-07-13
fin : 2025-08-24
2025-07-13 2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24
Chaque dimanche de l’été, vivez un « Bon Moment » ! Musique live, artistes locaux, apéritif et détente à l’ombre des platanes. Convivialité garantie !
Tous les dimanches de l’été, partagez un Bon Moment ! Installez-vous à l’ombre des platanes, profitez des terrasses et laissez-vous porter par les concerts d’artistes locaux (Héléna Costa, Dellamore, D’hom Sigerman, Aline Algudo, Arthur et Anaïs). Un rendez-vous musical et convivial à ne pas manquer pour bien démarrer la journée ! .
Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 90
English :
Every Sunday in summer, enjoy a « Bon Moment »! Live music, local artists, aperitifs and relaxation in the shade of the plane trees. Conviviality guaranteed!
German :
Erleben Sie jeden Sonntag im Sommer einen « Bon Moment »! Live-Musik, lokale Künstler, Aperitif und Entspannung im Schatten der Platanen. Geselligkeit garantiert!
Italiano :
Ogni domenica d’estate, godetevi un « Bon Moment »! Musica dal vivo, artisti locali, aperitivi e relax all’ombra dei platani. Convivialità garantita!
Espanol :
Todos los domingos de verano, ¡disfrute de un « Bon Moment »! Música en directo, artistas locales, aperitivos y relajación a la sombra de los plátanos. ¡Convivencia garantizada!
