Les dimanches gourmands du Somport Espace Somport Urdos

Les dimanches gourmands du Somport

Espace Somport Col du Somport Urdos Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Avant ou après une séance de ski de fond, raquettes, luge ou Spa , attardez-vous dans le hall de l’espace Somport avec deux producteurs des Pyrénées béarnaises pour échanger et découvrir leur production fromage fermier, vin, pain… .

Espace Somport Col du Somport Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 00 21 lesomport@hautbearn.fr

