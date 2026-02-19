Les dimanches gourmands du Somport Espace Somport Urdos
Les dimanches gourmands du Somport
Espace Somport Col du Somport Urdos Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Avant ou après une séance de ski de fond, raquettes, luge ou Spa , attardez-vous dans le hall de l’espace Somport avec deux producteurs des Pyrénées béarnaises pour échanger et découvrir leur production fromage fermier, vin, pain… .
Espace Somport Col du Somport Urdos 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 36 00 21 lesomport@hautbearn.fr
