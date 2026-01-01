Les dimanches gratuits à l’abbaye Place du 11 Août 1944 Cluny

Les dimanches gratuits à l’abbaye

De novembre à mars, profitez de l’ouverture gratuite pour tous de l’abbaye et du musée d’art et d’archéologie de Cluny, le premier dimanche du mois !

Le Centre des monuments nationaux offre la possibilité aux visiteurs d’entrer gratuitement dans les monuments les premiers dimanches du mois, de janvier à mars et de novembre à décembre. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine local dont l’abbaye et le musée d’art et d’archéologie de Cluny.

Venez découvrir les vestiges de ce centre spirituel, siège du plus grand ordre monastique médiéval d’Occident. Cette visite sera également l’occasion de tester les tout nouveaux dispositifs de médiation numérique qui ponctuent le parcours de visite ! .

Place du 11 Août 1944 Abbaye et musée d’art et d’archéologie de Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 15 93

