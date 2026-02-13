LES DIMANCHES MUSICAUX 2, Église Saint-Germain-d’Auxerre, 3 rue de la mairie, Coignières
Tarif 10/15€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-12T17:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:30:00+02:00
Fin : 2026-04-12T17:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:30:00+02:00
CONCERT VIOLON ET ORGUE AUTOUR DES QUATRE SAISONS DE VIVALDI: David Galoustov et Jean-Charles Gandrille
Programme:
Antonio Vivaldi : Les Quatre saisons : L’hiver
Arrangement pour violon et orgue de Jean-Charles Gandrille :
• 1) Allegro non molto 2) Largo 3) Allegro
• Hommage à Bach pour violon seul opus 54 (2016)
• Variations pour violon et orgue opus 49 (2015)
Jean-Sébastien Bach : Sonate n°1 pour violon et clavier :
- Adagio, 2) Allegro, 3 ) Andante, 4) Allegro
Jean-Charles Gandrille :
• Dolce pour violon et orgue (2013)
• Près des fleuves de Babylone pour violon et orgue opus 34 (2011)
Antonio Vitalli : Chacone
Église Saint-Germain-d'Auxerre, 3 rue de la mairie coignieres Coignières 78310 Yvelines Île-de-France
