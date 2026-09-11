LES DIMANCHES MUSICAUX DU MOULIN : UNE VOIX UN LUTH Auxillac La Canourgue
dimanche 18 octobre 2026 · Auxillac · La Canourgue
Informations pratiques
La Canourgue
LES DIMANCHES MUSICAUX DU MOULIN : UNE VOIX UN LUTH
Auxillac 1 Espace Marcel Proust La Canourgue Lozère
Tarif : 10 – 10 – EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 18:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Le duo, une voix un luth, Stéphanie Briot, soprano et Pascal Pittorino, au luth renaissance font un hommage au luthiste et compositeur de chansons, John Dowland (1563-1626)
Rendez-vous au Moulin d’Auxillac à 18h
Tarif : 10 euros
Sur réservations au 07 60 23 85 14.
Concert de 1h.
Le duo, une voix un luth, Stéphanie Briot, soprano et Pascal Pittorino, au luth font un hommage au luthiste et compositeur de chansons, John Dowland (1563-1626).
Rendez-vous au Moulin d’Auxillac à 18h !
Le duo interprétera des chansons de la renaissance anglaise, italienne et française.
Concert où la voix et le luth, s ‘entremêlent, afin de créer une musique pleine d’émotions.
Tarif : 10 euros
Sur réservations au 07 60 23 85 14.
Concert de 1h. .
Auxillac 1 Espace Marcel Proust La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 60 23 85 14 lavoixestlibre.contact@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The duo—one voice, one lute—featuring Stéphanie Briot, soprano, and Pascal Pittorino on the Renaissance lute, pays tribute to the lutenist and songwriter John Dowland (1563–1626)
See you at the Moulin d’Auxillac at 6 p.m.
Admission: 10 euros
Reservations required at 07 60 23 85 14.
1-hour concert.
L’événement LES DIMANCHES MUSICAUX DU MOULIN : UNE VOIX UN LUTH La Canourgue a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
À voir aussi à La Canourgue (Lozère)
- JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE: VISITE GUIDÉE DE LA CANOURGUE, PETITE VENISE LOZÉRIENNE La Canourgue 19 septembre 2026
- STAGE DE LITHOTHÉRAPIE La Canourgue 19 septembre 2026
- Visite guidée de la Canourgue, Office de tourisme de la Canourgue, La Canourgue 19 septembre 2026
- RANDO CYCLO DU SABOT La Canourgue 26 septembre 2026
- CYCLE DES ECRIVAINS DU DIMANCHE SOIR Rue de Maillan La Canourgue 4 octobre 2026