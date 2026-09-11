LES DIMANCHES MUSICAUX DU MOULIN : UNE VOIX UN LUTH Auxillac La Canourgue

Informations pratiques

La Canourgue

LES DIMANCHES MUSICAUX DU MOULIN : UNE VOIX UN LUTH

Auxillac 1 Espace Marcel Proust La Canourgue Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 18:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Le duo, une voix un luth, Stéphanie Briot, soprano et Pascal Pittorino, au luth renaissance font un hommage au luthiste et compositeur de chansons, John Dowland (1563-1626)

Rendez-vous au Moulin d’Auxillac à 18h

Tarif : 10 euros

Sur réservations au 07 60 23 85 14.

Concert de 1h.

Le duo, une voix un luth, Stéphanie Briot, soprano et Pascal Pittorino, au luth font un hommage au luthiste et compositeur de chansons, John Dowland (1563-1626).

Rendez-vous au Moulin d’Auxillac à 18h !

Le duo interprétera des chansons de la renaissance anglaise, italienne et française.

Concert où la voix et le luth, s ‘entremêlent, afin de créer une musique pleine d’émotions.

Tarif : 10 euros

Sur réservations au 07 60 23 85 14.

Concert de 1h. .

Auxillac 1 Espace Marcel Proust La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 7 60 23 85 14 lavoixestlibre.contact@gmail.com

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English :

The duo—one voice, one lute—featuring Stéphanie Briot, soprano, and Pascal Pittorino on the Renaissance lute, pays tribute to the lutenist and songwriter John Dowland (1563–1626)

See you at the Moulin d’Auxillac at 6 p.m.

Admission: 10 euros

Reservations required at 07 60 23 85 14.

1-hour concert.

L’événement LES DIMANCHES MUSICAUX DU MOULIN : UNE VOIX UN LUTH La Canourgue a été mis à jour le 2026-09-11 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn