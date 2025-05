LES DIMANCHES QUI DANSENT DU WEST – Pirou, 6 juillet 2025 16:00, Pirou.

Manche

LES DIMANCHES QUI DANSENT DU WEST

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-06 16:00:00

fin : 2025-09-07 21:00:00

Date(s) :

2025-07-06

On relance les invitations à se prélasser les dimanches accompagnés par des sélections musicales soignées, des invitations à se trémousser au rythme des marées et des énergies estivales.

ARTISTES RESIDENTS:

MKUltra x Finch Resonator x Bison Fumé

+ Artistes invités

Horaires: 16h-21h

Entrée libre / Participation libre

Bar & Snacking sur place

WEST BAR, Esplanade du Camping

Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 80 01 21 73 contact@west-bar.fr

English : LES DIMANCHES QUI DANSENT DU WEST

We’re re-launching invitations to bask on Sundays, accompanied by carefully-curated musical selections, invitations to sway to the rhythm of the tides and summer energies.

RESIDENT ARTISTS:

MKUltra x Finch Resonator x Bison Fumé

+ Guest artists

Schedule: 4pm-9pm

Free admission / Free participation

Bar & Snacking on site

German :

Die Einladungen zum sonntäglichen Faulenzen, begleitet von einer sorgfältigen Musikauswahl, werden wiederbelebt. Einladungen, sich im Rhythmus der Gezeiten und der sommerlichen Energien zu bewegen.

ANSÄSSIGE KÜNSTLER:

MKUltra x Finch Resonator x Bison Fumé

+ Eingeladene Künstler

Öffnungszeiten: 16:00-21:00 Uhr

Freier Eintritt / Freie Teilnahme

Bar & Snacks vor Ort

Italiano :

Rilanciamo i nostri inviti a crogiolarsi al sole la domenica, accompagnati da una selezione di musica accuratamente realizzata, invitando a ondeggiare al ritmo delle maree e delle energie dell’estate.

ARTISTI RESIDENTI:

MKUltra x Finch Resonator x Bison Fumé

+ artisti ospiti

Orario: 16:00-21:00

Ingresso libero / Partecipazione libera

Bar e snack in loco

Espanol :

Relanzamos nuestras invitaciones a tomar el sol los domingos, acompañadas de una selección de música cuidadosamente elaborada, invitaciones a mecerse al ritmo de las mareas y las energías del verano.

ARTISTAS RESIDENTES:

MKUltra x Finch Resonator x Bison Fumé

+ Artistas invitados

Horario: 16:00-21:00

Entrada libre / Participación libre

Bar & Snacking in situ

L’événement LES DIMANCHES QUI DANSENT DU WEST Pirou a été mis à jour le 2025-05-24 par Côte Ouest Centre Manche