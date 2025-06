Les dimanches SBK au Camping L’Arquet Chemin de la Batterie Martigues 29 juin 2025 07:00

Les dimanches SBK au Camping L'Arquet Du 29/06 au 24/08/2025 le dimanche de 19h à 0h. Chemin de la Batterie Camping l'Arquet Martigues Bouches-du-Rhône

Début : Dimanche 2025-06-29

fin : 2025-08-24

2025-06-29

Rafael et Virginie San Martin vous donne rendez vous tous les dimanches de l’été au camping l’Arquet, à La Couronne, sur la Côte Bleue. 3 pistes de danse en plein air Salsa, Bachata, Kizomba. Accès piscine avec vue sur mer. Possibilité de restauration.

Au programme :

– Accès piscine à partir de 17h.

– Un cours à 19h30 (salsa, bachata ou Kizomba en fonction des semaines).

– Soirée SBK à partir de 20h30.



Et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, l’Arquet c’est :

– Une immense piste de danse sous les étoiles.

– Une vue imprenable sur la mer, au bord de la piscine.

– Une ambiance conviviale.

– Des cocktails délicieux.

Bref, cet été, tu sais où tu seras le dimanche soir !



Possibilité de restauration sur place. Réservations conseillées par SMS en indiquant votre nom, le nombre de personnes et l’heure.

Attention, le droit d’entrée reste payant même si vous mangez au restaurant. .

Chemin de la Batterie Camping l’Arquet

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 63 52 24

English :

Rafael and Virginie San Martin invite you to the Arquet campsite in La Couronne, on the Côte Bleue, every Sunday this summer. 3 outdoor dance floors: Salsa, Bachata, Kizomba. Swimming pool access with sea views. Catering available.

German :

Rafael und Virginie San Martin treffen Sie jeden Sonntag im Sommer auf dem Campingplatz L’Arquet in La Couronne an der Côte Bleue. 3 Tanzflächen im Freien: Salsa, Bachata, Kizomba. Zugang zum Pool mit Meerblick. Verpflegungsmöglichkeit.

Italiano :

Rafael e Virginie San Martin vi invitano al campeggio Arquet di La Couronne, sulla Côte Bleue, tutte le domeniche d’estate. 3 piste da ballo all’aperto: Salsa, Bachata, Kizomba. Accesso alla piscina con vista sul mare. Ristorazione disponibile.

Espanol :

Rafael y Virginie San Martin le invitan al camping Arquet de La Couronne, en la Côte Bleue, todos los domingos de verano. 3 pistas de baile al aire libre: Salsa, Bachata, Kizomba. Acceso a la piscina con vistas al mar. Catering disponible.

