Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-03 11:00:00

fin : 2025-08-03 12:00:00

2025-08-03

10h-11h exercice tonique

11h-12h exercice détente

Séances animées par des associations sportives jurançonnaises. Événement gratuit et ouvert à tous.

Infos pratiques prévoir sa bouteille d’eau et de quoi se protéger en cas de forte chaleur ; son tapis de sol et sa serviette. En cas de pluie les séances seront déportées à l’Atelier du Neez .

Berges du gave

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

