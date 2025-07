Les dîners à l’écart à Prévinquières Sévérac d’Aveyron

En couple, en famille, entre amis… le temps d’un dîner, échappez-vous à Prévinquières, pour savourer un plat généreusement mitonné.

Chaque vendredi soir, du 18 juillet au 8 août, sur place ou à emporter, un plat du jour différent pour satisfaire toutes les envies.

Plats du jour :

Vendredi 18 juillet Ris d’agneau et truffade

Vendredi 25 juillet Fideuà

Vendredi 1er août Jambon braisé et truffade

Vendredi 8 août Encornet farci et riz

Tarifs :

Sur place (tapas + plat + dessert) 25 €

À emporter (plat + dessert) 14 €

Réservation obligatoire au 06 78 55 40 10. 14 .

Prévinquières Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 6 78 55 40 10

English :

Whether you’re a couple, a family or a group of friends, escape to Prévinquières for dinner, and savor a generously prepared dish.

German :

Ob zu zweit, mit der Familie oder mit Freunden … entfliehen Sie für die Dauer eines Abendessens nach Prévinquières, um ein großzügig zubereitetes Gericht zu genießen.

Italiano :

Che siate una coppia, una famiglia o un gruppo di amici, scappate a Prévinquières per una cena e assaporate un piatto abbondantemente preparato.

Espanol :

Ya sea en pareja, en familia o con un grupo de amigos, escápese a cenar a Prévinquières y saboree un plato generosamente preparado.

