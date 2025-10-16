Les Dîners à Prouvé Centre Prouvé DESTINATION NANCY Nancy

Les Dîners à Prouvé Centre Prouvé DESTINATION NANCY Nancy jeudi 16 octobre 2025.

Les Dîners à Prouvé

Centre Prouvé DESTINATION NANCY 1 Pl. de la République Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

85

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

UNE EXPÉRIENCE EXCEPTIONNELLE

Plongez dans une soirée d’exception avec Les Dîners à Prouvé, un concept insolite organisé par DESTINATION NANCY !

A l’occasion de l’édition 2025 du Salon du Brasseur, le Centre de Congrès vous invite à vivre un moment gastronomique unique, en partenariat avec Marcotullio Traiteur.

Rejoignez-nous pour une immersion culinaire et sensorielle hors du commun et partagez un moment inoubliable dans un cadre d’exception.

UN LIEU EMBLÉMATIQUE

Situé en plein cœur de Nancy, il vous accueille dans son espace réceptif panoramique, au sixième étage offrant une vue imprenable sur la ville.

DES DÎNERS THÉMATIQUES ET RAFFINÉS

Pour cette édition, laissez-vous envoûter par une thématique inédite autour de la bière, sublimée avec raffinement.

Immergez-vous dans un univers inattendu, où scénographies créatives, expériences immersives et gastronomie raffinée signée par un prestataire local de renom se conjuguent avec élégance.

En invité, retrouvez Marie-Emmanuelle Berdah de Craftology, zythologue passionnée, qui partagera avec vous son expertise et sa passion pour l’univers brassicole.

Réservation sur le site internet.Tout public

85 .

Centre Prouvé DESTINATION NANCY 1 Pl. de la République Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

English :

AN EXCEPTIONAL EXPERIENCE

Immerse yourself in an exceptional evening with Les Dîners à Prouvé, an unusual concept organized by DESTINATION NANCY!

On the occasion of the 2025 edition of the Salon du Brasseur, the Centre de Congrès invites you to enjoy a unique gastronomic experience, in partnership with Marcotullio Traiteur.

Join us for an extraordinary culinary and sensory experience, and share an unforgettable moment in an exceptional setting.

AN EMBLEMATIC VENUE

Situated in the heart of Nancy, it welcomes you to its panoramic reception area on the sixth floor, offering a breathtaking view of the city.

REFINED THEMED DINNERS

For this year’s event, let yourself be enchanted by an original beer theme, sublimated with refinement.

Immerse yourself in an unexpected universe, where creative scenography, immersive experiences and refined gastronomy signed by a renowned local service provider combine with elegance.

Guest Marie-Emmanuelle Berdah from Craftology, a passionate zythologist, will share her expertise and passion for the world of brewing.

Reservations on the website.

German :

EINE AUSSERGEWÖHNLICHE ERFAHRUNG

Tauchen Sie ein in einen außergewöhnlichen Abend mit Les Dîners à Prouvé, einem ungewöhnlichen Konzept, das von DESTINATION NANCY organisiert wird!

Anlässlich der Ausgabe 2025 des Salon du Brasseur lädt Sie das Kongresszentrum in Zusammenarbeit mit Marcotullio Traiteur zu einem einzigartigen gastronomischen Erlebnis ein.

Begleiten Sie uns auf einer außergewöhnlichen kulinarischen und sensorischen Reise und teilen Sie einen unvergesslichen Moment in einem außergewöhnlichen Rahmen.

EIN SYMBOLTRÄCHTIGER ORT

Das Hotel liegt im Herzen von Nancy und empfängt Sie in seinem Panorama-Empfangsraum im sechsten Stock mit einem atemberaubenden Blick auf die Stadt.

THEMATISCHE UND RAFFINIERTE ABENDESSEN

Lassen Sie sich in diesem Jahr von einem neuen Thema rund um das Bier verzaubern, das mit Raffinesse verfeinert wird.

Tauchen Sie ein in eine unerwartete Welt, in der kreative Szenografien, immersive Erlebnisse und raffinierte Gastronomie, die von einem renommierten lokalen Anbieter signiert wurde, elegant miteinander verbunden werden.

Als Gast wird Marie-Emmanuelle Berdah von Craftology, eine passionierte Zythologin, anwesend sein, die ihr Fachwissen und ihre Leidenschaft für die Welt der Brauerei mit Ihnen teilen wird.

Reservierung auf der Website.

Italiano :

UN’ESPERIENZA ECCEZIONALE

Immergetevi in una serata eccezionale con Les Dîners à Prouvé, un concetto insolito organizzato da DESTINATION NANCY!

In occasione dell’edizione 2025 del Salon du Brasseur, il Centro Congressi vi invita a vivere un’esperienza gastronomica unica, in collaborazione con Marcotullio Traiteur.

Unitevi a noi per una straordinaria esperienza culinaria e sensoriale e condividete un momento indimenticabile in un ambiente eccezionale.

UN LUOGO EMBLEMATICO

Situato nel cuore di Nancy, il ristorante vi accoglie nella sua reception panoramica al sesto piano, con una vista mozzafiato sulla città.

RAFFINATE CENE A TEMA

Per l’evento di quest’anno, lasciatevi incantare da un tema originale basato sulla birra, sublimata con raffinatezza.

Immergetevi in un universo inaspettato, dove scenografia creativa, esperienze coinvolgenti e gastronomia raffinata di un rinomato fornitore di servizi locale si fondono con eleganza.

L’ospite Marie-Emmanuelle Berdah di Craftology, appassionata zitologa, condividerà la sua esperienza e la sua passione per il mondo della birra.

Prenotazioni sul sito web.

Espanol :

UNA EXPERIENCIA EXCEPCIONAL

Sumérjase en una velada excepcional con Les Dîners à Prouvé, un concepto insólito organizado por DESTINATION NANCY

Con motivo de la edición 2025 del Salon du Brasseur, el Palacio de Congresos le invita a disfrutar de una experiencia gastronómica única, en colaboración con Marcotullio Traiteur.

Acompáñenos en una extraordinaria experiencia culinaria y sensorial y comparta un momento inolvidable en un marco excepcional.

UN LUGAR EMBLEMÁTICO

Situado en el corazón de Nancy, el restaurante le da la bienvenida en su zona de recepción panorámica de la sexta planta, con unas vistas impresionantes de la ciudad.

CENAS TEMÁTICAS REFINADAS

Para la edición de este año, déjese seducir por una temática original en torno a la cerveza, sublimada con refinamiento.

Sumérjase en un universo inesperado, donde la escenografía creativa, las experiencias inmersivas y la refinada gastronomía de un renombrado proveedor de servicios local se unen con elegancia.

La ponente invitada Marie-Emmanuelle Berdah, de Craftology, una apasionada de la zythología, compartirá sus conocimientos y su pasión por el mundo de la elaboración de la cerveza.

Reservas en el sitio web.

L’événement Les Dîners à Prouvé Nancy a été mis à jour le 2025-10-10 par DESTINATION NANCY