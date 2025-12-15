Les Diners artistiques

Restaurants les P’tits galets Veules-les-Roses Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Les Dîners Artistiques organisés par le restaurant les P’tits Galets , auront lieu les jeudis 4 décembre et 18 décembre à 19 h

Avec pour la soirée poétique et musicale Manon Basille et Mélissa Prat.

Et pour les dernière date de l’année avec une surprise de fin d’année, Camille Dumortier et Alice Lestienne

Voir les tarifs à la carte.

Tél 02 77 24 73 84 .

Restaurants les P’tits galets Veules-les-Roses 76980 Seine-Maritime Normandie +33 2 77 24 73 84

English : Les Diners artistiques

L’événement Les Diners artistiques Veules-les-Roses a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre