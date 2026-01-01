LES DÎNERS DU CHEF Maison éclusière de la Tindière Nort-sur-Erdre
LES DÎNERS DU CHEF
Maison éclusière de la Tindière 5 Sobidain Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
Début : 2026-01-23 19:30:00
fin : 2026-01-30
2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06
En ce moment et jusqu’à mi-avril, les vendredis soir à la Tindière c’est le Dîner du Chef !
On passe un bon moment, ça sent bon les petits plats cuisinés par le chef Yves-Laurent Poulouin et on se régale
Le prochain dîner c’est vendredi 21 mars. Oui oui vendredi prochain quoi !
Le menu est à découvrir chaque lundi sur Facebook
Pensez à réserver !!! avant jeudi midi .
Maison éclusière de la Tindière 5 Sobidain Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 47 93 59
English :
THE CHEF’S DINNERS
