LES DÎNERS DU CHEF Maison éclusière de la Tindière Nort-sur-Erdre

LES DÎNERS DU CHEF

Maison éclusière de la Tindière 5 Sobidain Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2026-01-23 19:30:00

fin : 2026-01-30

2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06

En ce moment et jusqu’à mi-avril, les vendredis soir à la Tindière c’est le Dîner du Chef !

On passe un bon moment, ça sent bon les petits plats cuisinés par le chef Yves-Laurent Poulouin et on se régale

Le prochain dîner c’est vendredi 21 mars. Oui oui vendredi prochain quoi !

Le menu est à découvrir chaque lundi sur Facebook

Pensez à réserver !!! avant jeudi midi .

