Les dîners étoiles au jardin pour la Paix rue Bombelles Bitche

Début : Vendredi Vendredi 2025-07-18 19:00:00

fin : 2025-07-18 23:00:00

2025-07-18

Le jardin pour la Paix vous invite à vivre un dîner dans un cadre enchanteur.

Entre les saisons, les situations ou les heures de la journée, le jardin pour la Paix déploie des facettes parfois insoupçonnées. Les soirs et les nuits d’été sont des moments qui plongent le jardin dans une ambiance feutrée, rafraîchissante et conviviale.

Nos jardiniers, toujours prêts à vous surprendre, ont mêlé leurs idées à celles de chefs restaurateurs bitchois pour vous proposer les Dîners Etoiles du jardin pour la Paix.

Ce concept inédit a pour base une visite commentée, agrémentée d’une dégustation apéritive, à l’issue de laquelle vous serez conviés à une grande table pour partager tous ensemble le dîner lui-même.

Chacune des soirées sera déclinée sur un thème différent, toujours en rapport avec le jardin lui-même ou avec une de ses créations paysagères plus particulièrement.

Réservation obligatoire Informations et réservations au 03.87.96.95.03 ou via jardin.bitche@orange.fr

Traiteur La Tour des Saveurs

rue Bombelles Jardin pour la Paix Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 3 87 96 95 03

English :

The Garden for Peace invites you to dine in enchanting surroundings.

Depending on the season, the situation or the time of day, the Garden for Peace unfolds its sometimes unsuspected facets. Summer evenings and nights plunge the garden into a hushed, refreshing and convivial atmosphere.

Our gardeners, always ready to surprise you, have combined their ideas with those of local chefs to bring you the Star Dinners in the Garden for Peace.

This original concept is based on a guided tour, followed by an aperitif tasting, after which you will be invited to a large table to share the dinner itself.

Each evening will feature a different theme, always related to the garden itself or to one of its landscape creations in particular.

Booking essential Information and reservations on 03.87.96.95.03 or via jardin.bitche@orange.fr

Catering: La Tour des Saveurs

German :

Der Garten für den Frieden lädt Sie ein, ein Abendessen in einer zauberhaften Umgebung zu erleben.

Je nach Jahreszeit, Situation oder Tageszeit entfaltet der Garten für den Frieden manchmal ungeahnte Facetten. Die Sommerabende und -nächte sind Momente, die den Garten in eine gedämpfte, erfrischende und gesellige Atmosphäre tauchen.

Unsere Gärtner, die immer für eine Überraschung gut sind, haben ihre Ideen mit denen von Chefköchen aus Bitchois vermischt, um Ihnen die Dîners Etoiles du jardin pour la Paix (Sternendinner im Friedensgarten) anzubieten.

Dieses neuartige Konzept basiert auf einer kommentierten Besichtigung mit einer Aperitif-Verkostung, nach der Sie an einen großen Tisch eingeladen werden, um gemeinsam das Dinner zu genießen.

Jeder Abend steht unter einem anderen Thema, das sich auf den Garten selbst oder auf eine seiner Landschaftsgestaltungen bezieht.

Reservierung erforderlich Informationen und Reservierungen unter 03.87.96.95.03 oder über jardin.bitche@orange.fr

Catering: La Tour des Saveurs

Italiano :

Il Giardino della Pace vi invita a cenare in un ambiente incantevole.

A seconda della stagione, della situazione o del momento della giornata, il Giardino della Pace svela le sue sfaccettature, a volte insospettabili. Le sere e le notti d’estate sono momenti che immergono il giardino in un’atmosfera silenziosa, rinfrescante e conviviale.

I nostri giardinieri, sempre pronti a sorprendervi, hanno unito le loro idee a quelle degli chef locali per proporvi le Cene stellate nel Giardino della Pace.

Questo concetto originale si basa su una visita guidata, seguita da una degustazione di aperitivi, dopo la quale sarete invitati a un grande tavolo per condividere la cena vera e propria.

Ogni serata avrà un tema diverso, sempre legato al giardino stesso o a una delle sue creazioni paesaggistiche in particolare.

Prenotazione obbligatoria Informazioni e prenotazioni al numero 03.87.96.95.03 o all’indirizzo jardin.bitche@orange.fr

Ristorazione: La Tour des Saveurs

Espanol :

El Jardín de la Paz le invita a cenar en un entorno encantador.

Según la estación, la situación o la hora del día, el Jardín para la Paz despliega sus facetas, a veces insospechadas. Las tardes y noches de verano son momentos que sumergen el jardín en una atmósfera silenciosa, refrescante y cordial.

Nuestros jardineros, siempre dispuestos a sorprenderle, han combinado sus ideas con las de los chefs locales para ofrecerle las Cenas Estrella en el Jardín para la Paz.

Este original concepto se basa en una visita guiada, seguida de una degustación de aperitivos, tras la cual se le invitará a una gran mesa para compartir la cena propiamente dicha.

Cada velada tendrá un tema diferente, siempre relacionado con el propio jardín o con una de sus creaciones paisajísticas en particular.

Imprescindible reservar Información y reservas en el 03.87.96.95.03 o a través de jardin.bitche@orange.fr

Catering: La Tour des Saveurs

