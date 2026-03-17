Les Dîners Originaux du Saint-Quentinois Le menu sans par le restaurant Le Huit Saint-Quentin

Les Dîners Originaux du Saint-Quentinois Le menu sans par le restaurant Le Huit

3 place du 8 octobre Saint-Quentin Aisne

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03 22:30:00

Date(s) :

2026-04-03

Retrouvez chaque mois, un dîner original dans un restaurant du Saint-Quentinois !

L’Office de Tourisme en collaboration avec les restaurateurs et des chefs à domicile locaux a décidé de vous faire vivre des expériences culinaires uniques et originales à travers des Dîners Originaux .

Pourquoi avons-nous lancé cette initiative ?

– Parce qu’il est important de sortir de sa zone de confort et de s’aventurer en terrain inconnu.

– Parce qu’il est essentiel d’oser changer ses habitudes et de découvrir de nouvelles saveurs.

– Et surtout, parce que nous avons une multitude de chefs talentueux dans le Saint-Quentinois qui méritent d’être mis en avant.

Le restaurant Le Huit a imaginé pour vous un dîner “sans”, excluant les 14 allergènes* majeurs démontrant qu’il est possible d’allier créativité, gourmandise et attention portée aux régimes alimentaires spécifiques. Pensé et préparé avec soin par l’équipe en cuisine, ce menu permet au plus grand nombre de partager un moment convivial autour d’un repas savoureux, tout en prenant en compte les sensibilités alimentaires. Une belle initiative qui montre que plaisir de la table et cuisine inclusive peuvent aller de pair !

Le restaurant Le 8 vous embarque dans l’expérience du Sans le vendredi 3 avril 2026 à partir de 19h.

– Menu au tarif unique de 39 € hors boissons (entrée, plat et dessert).

Le menu (au choix à la réservation)

Entrée

Velouté de butternut, pomme verte, huile de coriandre

ou

Déclinaison de carottes et agrumes, huile d’herbes

Plat

Suprême de volaille rôti, jus de thym, patate douce, légumes rôtis

ou

Paleron de boeuf, polenta crémeuse, légumes racine

Dessert

Ananas rôti au gingembre, sirop de citron vert

ou

Crémeux de poire, caramel d’agave, tuile de graines

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION JUSQU’AU 31 MARS 2026

DIRECTEMENT AU RESTAURANT LE 8 au 03.23.04.14.26

Choix des plats à la réservation.

* Sans gluten, arachide, céleri, crustacés, fruits à coque, œufs, lait (et lactose), lupin, poissons, mollusques, moutarde, sésame, soja, sulfites.

L’Office de tourisme assure la communication et la coordination de l’opération.

Nous espérons vous voir nombreux à nos Dîners Originaux et vous faire découvrir les talents culinaires de notre destination. .

3 place du 8 octobre Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 04 14 26

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English :

Every month, discover an original dinner in a Saint-Quentinois restaurant!

L’événement Les Dîners Originaux du Saint-Quentinois Le menu sans par le restaurant Le Huit Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-03-17 par OT du Saint-Quentinois