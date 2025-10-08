Les Dîners Originaux du Saint-Quentinois Sous les bois, par le restaurant Le 8 Saint-Quentin

Retrouvez chaque mois, un dîner original dans un restaurant du Saint-Quentinois !

L’Office de Tourisme en collaboration avec les restaurateurs et des chefs à domicile locaux a décidé de vous faire vivre des expériences culinaires uniques et originales à travers des « Dîners Originaux ».

Pourquoi avons-nous lancé cette initiative ?

– Parce qu’il est important de sortir de sa zone de confort et de s’aventurer en terrain inconnu.

– Parce qu’il est essentiel d’oser changer ses habitudes et de découvrir de nouvelles saveurs.

– Et surtout, parce que nous avons une multitude de chefs talentueux dans le Saint-Quentinois qui méritent d’être mis en avant.

Le restaurant Le 8 vous emmène « Sous les bois » le mercredi 8 octobre 2025 à partir de 18h45.

– Menu au tarif unique de 48 € hors boissons (apéritif, mise en bouche, entrée, plat et dessert).

– Accord mets / vins (2 verres) +12 €.

Un menu unique où le champignon est roi.

Laissez-vous guider “Sous les bois”, là où chaque plat rend hommage au mystère et à la richesse des champignons.

Le 8 vous invite à une balade gustative en forêt, une immersion sensorielle dans un univers parfumé, boisé, terrien… magique.

De l’apéritif au dessert, en passant par la mise en bouche, l’entrée et le plat, vous ferez un pas de plus dans les sous-bois.

Un menu inspiré, respectueux du produit, pensé pour les amoureux de la nature, de la cuisine fine, et des expériences qui sortent des sentiers battus.

Laissez le champignon vous raconter son histoire !!

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION JUSQU’AU 4 OCTOBRE 2025

DIRECTEMENT AU RESTAURANT LE 8 au 03.23.04.14.26

L’Office de tourisme assure la communication et la coordination de l’opération.

Nous espérons vous voir nombreux à nos « Dîners Originaux » et vous faire découvrir les talents culinaires de notre destination.

