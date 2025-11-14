Les Dîners Originaux du Saint-Quentinois Sous l’océan, par le restaurant CHez Jean Saint-Quentin

Les Dîners Originaux du Saint-Quentinois Sous l’océan, par le restaurant Chez Jean

Retrouvez chaque mois, un dîner original dans un restaurant du Saint-Quentinois !

L’Office de Tourisme en collaboration avec les restaurateurs et des chefs à domicile locaux a décidé de vous faire vivre des expériences culinaires uniques et originales à travers des Dîners Originaux .

Pourquoi avons-nous lancé cette initiative ?

– Parce qu’il est important de sortir de sa zone de confort et de s’aventurer en terrain inconnu.

– Parce qu’il est essentiel d’oser changer ses habitudes et de découvrir de nouvelles saveurs.

– Et surtout, parce que nous avons une multitude de chefs talentueux dans le Saint-Quentinois qui méritent d’être mis en avant.

Le restaurant Chez Jean vous emmène Sous l’océan le vendredi 14 novembre 2025 à partir de 19h30.

Menu au tarif unique de 52 € personne hors boissons.

Le menu

– Trilogie autour de l’océan

– Bavarois de langoustines et sa bisque

– Choucroute de la mer façon Chez Jean

– Comme un poisson dans l’eau (dessert en trompe l’œil)

UNIQUEMENT SUR RÉSERVATION JUSQU’AU 10 NOVEMBRE 2025

DIRECTEMENT AU RESTAURANT CHEZ JEAN au 03.23.66.50.70 ou 06.86.47.84.55

L’Office de tourisme assure la communication et la coordination de l’opération.

Nous espérons vous voir nombreux à nos Dîners Originaux et vous faire découvrir les talents culinaires de notre destination. .

4bis rue de Lyon Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 50 70

English :

Every month, discover an original dinner in a Saint-Quentinois restaurant!

German :

Finden Sie jeden Monat ein originelles Abendessen in einem Restaurant in Saint-Quentinois!

Italiano :

Ogni mese, scoprite una cena originale in un ristorante della zona di Saint-Quentin!

Espanol :

Descubra cada mes una cena original en un restaurante de Saint-Quentinois

