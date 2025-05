Les Dîners Paquebots – Les Fauves Le Havre, 29 mai 2025 07:00, Le Havre.

Seine-Maritime

Les Fauves 2 Boulevard Clemenceau Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-29

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-05-29

Il y a 90 ans exactement, le Normandie effectuait son voyage inaugural du Havre vers New York. À l’occasion de cet anniversaire, le MuMa et ses partenaires vous proposent un ensemble de rendez-vous pour replonger dans l’histoire de ce paquebot mythique.

Les 29, 30 et 31 mai, découvrez notre menu spécial “Normandie” en 5 services, inspiré des dîners de croisière langoustines citronnées, sole aux aromates, veau aux airelles…

Un cocktail “Ruban Bleu” célèbre la vitesse légendaire du paquebot.

Les 30 premières réservations recevront une invitation pour l’expo Paquebots au MuMa.

Informations et réservations auprès du restaurant Les Fauves lesfauves.fr

Les Fauves 2 Boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 75 contact@lesfauves.fr

English : Les Dîners Paquebots

Exactly 90 years ago, the Normandie made her maiden voyage from Le Havre to New York. To mark this anniversary, the MuMa and its partners have organized a series of events to take you back into the history of this legendary liner.

On May 29, 30 and 31, discover our special 5-course ?Normandie? menu, inspired by cruise ship dinners: langoustines with lemon, sole with herbs, veal with cranberries?

A Blue Ribbon cocktail celebrates the liner’s legendary speed.

The first 30 reservations will receive an invitation to the Paquebots exhibition at MuMa.

Information and reservations at Les Fauves restaurant lesfauves.fr

German :

Vor genau 90 Jahren trat die Normandie ihre Jungfernfahrt von Le Havre nach New York an. Anlässlich dieses Jubiläums bieten Ihnen das MuMa und seine Partner eine Reihe von Veranstaltungen an, die Sie in die Geschichte dieses mythischen Schiffes eintauchen lassen.

Entdecken Sie am 29., 30. und 31. Mai unser spezielles 5-Gänge-Menü Normandie », das von Kreuzfahrtdinners inspiriert ist: Langustinen mit Zitrone, Seezunge mit Aromaten, Kalbfleisch mit Preiselbeeren?

Der Cocktail « Ruban Bleu » feiert die legendäre Geschwindigkeit des Schiffes.

Die ersten 30 Reservierungen erhalten eine Einladung zur Ausstellung Paquebots im MuMa.

Informationen und Reservierungen im Restaurant Les Fauves lesfauves.fr

Italiano :

Esattamente 90 anni fa, la Normandie effettuava il suo viaggio inaugurale da Le Havre a New York. Per celebrare questo anniversario, il MuMa e i suoi partner organizzano una serie di eventi per farvi rivivere la storia di questo leggendario transatlantico.

Il 29, 30 e 31 maggio, scoprite il nostro menu speciale « Normandie » di 5 portate, ispirato alle cene di crociera: scampi al limone, sogliola alle erbe, vitello ai mirtilli rossi?

Un cocktail Nastro Azzurro celebra la leggendaria velocità del transatlantico.

Le prime 30 prenotazioni riceveranno un invito alla mostra Paquebots al MuMa.

Informazioni e prenotazioni al ristorante Les Fauves lesfauves.fr

Espanol :

Hace exactamente 90 años, el Normandie realizaba su viaje inaugural de Le Havre a Nueva York. Con motivo de este aniversario, el MuMa y sus socios organizan una serie de actos que le transportarán a la historia de este transatlántico legendario.

Los días 29, 30 y 31 de mayo, descubra nuestro menú especial « Normandie » de 5 platos, inspirado en las cenas de crucero: cigalas al limón, lenguado a las hierbas, ternera con arándanos?

Un cóctel Blue Ribbon celebra la legendaria velocidad del transatlántico.

Las 30 primeras reservas recibirán una invitación para la exposición Paquebots en el MuMa.

Información y reservas en el restaurante Les Fauves lesfauves.fr

