Les Dionysies 2025 Théâtre de Pertuis Pertuis

Les Dionysies 2025

Du vendredi 14 au dimanche 16 novembre 2025. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Les 25ème Dionysies … Quel bel âge!

25 ans de fou rires, de folies, d’émotions, de rencontres et de créations. Nous sommes heureux d’avoir participé à la grande fête du théâtre amateur, heureux de vous avoir fait partager nos coups de cœur. Merci à vous de votre présence.

Pour cette édition anniversaire, la sélection est en cours, nous avons déjà vu des spectacles qui nous ont réjouis, la difficulté étant comme d’habitude de n’en retenir que six. Quelques indices ? Des femmes de caractère… des amours contrariées … quelques cadavres …

Pour en savoir plus, il faudra attendre la mi-juillet, et l’avant-programme du festival sur notre page facebook Côté Cour Côté Jardin. .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 70 94 24 39 bureau.cccj@sfr.fr

