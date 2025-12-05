« Les diplomaties euro-africaines au tournant des indépendances » – Céline PAUTHIER, Alain MESSAOUDI et Michel CATALA Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-05 14:30 – 16:00

Gratuit : oui Gratuit pour tous, dans la limite des places disponibles Pas de réservation. Tout public

Présentation de l’ouvrage : Les diplomaties euro-africaines au tournant des indépendances : histoire et archives françaises, années 50 et 80Eric LECHEVALLIER, Céline PAUTHIER, Alain MESSAOUDI et Michel CATALA Comment passer d’un rapport impérial, fortement polarisé par une métropole, à des relations plus équilibrées, qui s’inscrivent dans un cadre associant des diplomaties bilatérales et multilatérales ? La question se pose aux États africains nouvellement indépendants. Croisant une histoire des relations internationales et une histoire sociale du politique, ce livre explore les reconfigurations des diplomaties euro-africaines, alors que le continent s’insère dans un système international dominé par les enjeux de Guerre froide et reconfiguré par l’arrivée des pays du Tiers-Monde. La boîte à outils de l’historien permet d’envisager cette vaste question de manière empirique. Fruit d’une collaboration entre les Archives diplomatiques et Nantes Université, l’ouvrage dresse un état des lieux des fonds diplomatiques français concernant l’Afrique au tournant des indépendances. Le dialogue entre archivistes et historiens met en lumière la richesse de ces archives et nourrit une réflexion méthodologique quant à leur interprétation. L’ouvrage examine la combinaison de continuités et de ruptures qui caractérise la décolonisation des relations entre Europe et Afrique. Aux Nations Unies, les États africains doivent prendre en compte les antagonismes de la Guerre froide, et tentent de renforcer leur place par des regroupements continentaux (panafricanisme) ou transcontinentaux (non-alignement, afro-asiatisme). L’ouvrage interroge aussi les notions d’aide et de développement – idéaux centraux de l’après-guerre – qui structurent les ambivalences des relations euro-africaines.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

