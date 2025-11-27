Les discriminations dans les parcours médico-sociaux : Comprendre – Prévenir – Agir Hotel de Ville Paris
Les discriminations dans les parcours médico-sociaux : Comprendre – Prévenir – Agir Hotel de Ville Paris jeudi 27 novembre 2025.
Cette rencontre mettra en lumière les discriminations rencontrées dans les parcours d’accompagnement médico-sociaux. Elle s’appuie sur des études, des analyses et des témoignages afin de mieux comprendre ces situations et d’identifier des pistes d’action pour les prévenir et y répondre.
Programme :
Les
discriminations : Définir, repérer, cerner
– Yannis
Zouahri, chargé de mission, Défenseur des droits
– Dr
Yasser Khaznadar, gériatre et directeur de l’association Réseau Quiétude
Discriminations
à l’encontre des usagers
– Perrine
Fromentin, chargée de mission, Défenseur des droits
– Dr
Madjid Si Hocine, gériatre, chef de service
– Robert
Charles-Bernal, infirmier en pratique avancée, référent Handicap, GHU Paris
– Aurélien
Troisoeufs, anthropologue de la santé, directeur du laboratoire Sciences
Sociales, GHU Paris
Discriminations
à l’encontre des professionnels du secteur
– François-Xavier
Devetter, socio-économiste, professeur des universités, chercheur à l’IRES
– Dafna
Mouchenik, directrice Logivitae
– Sabiatou
Fagni-Njoya, aide à domicile chez Logivitae
– Marie
Lahaye, responsable de la mission Égalité et Inclusion
Une conférence organisée par les Maisons des aînés et des aidants – Dispositifs d’appui à la coordination Paris Nord-Ouest, Paris Ouest et Paris Est, et la Direction des Solidarités de la Ville de Paris, pour sensibiliser aux discriminations vécues par les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les professionnels du secteur médico-social.
Le jeudi 27 novembre 2025
de 14h00 à 17h30
gratuit
La conférence se tiendra dans la salle du Conseil de Paris
Public adultes.
Hotel de Ville 3 rue Lobau 75004 Paris
