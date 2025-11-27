Cette rencontre mettra en lumière les discriminations rencontrées dans les parcours d’accompagnement médico-sociaux. Elle s’appuie sur des études, des analyses et des témoignages afin de mieux comprendre ces situations et d’identifier des pistes d’action pour les prévenir et y répondre.

Programme :

Les

discriminations : Définir, repérer, cerner

– Yannis

Zouahri, chargé de mission, Défenseur des droits

– Dr

Yasser Khaznadar, gériatre et directeur de l’association Réseau Quiétude

Discriminations

à l’encontre des usagers

– Perrine

Fromentin, chargée de mission, Défenseur des droits

– Dr

Madjid Si Hocine, gériatre, chef de service

– Robert

Charles-Bernal, infirmier en pratique avancée, référent Handicap, GHU Paris

– Aurélien

Troisoeufs, anthropologue de la santé, directeur du laboratoire Sciences

Sociales, GHU Paris

Discriminations

à l’encontre des professionnels du secteur

– François-Xavier

Devetter, socio-économiste, professeur des universités, chercheur à l’IRES

– Dafna

Mouchenik, directrice Logivitae

– Sabiatou

Fagni-Njoya, aide à domicile chez Logivitae

– Marie

Lahaye, responsable de la mission Égalité et Inclusion

Une conférence organisée par les Maisons des aînés et des aidants – Dispositifs d’appui à la coordination Paris Nord-Ouest, Paris Ouest et Paris Est, et la Direction des Solidarités de la Ville de Paris, pour sensibiliser aux discriminations vécues par les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les professionnels du secteur médico-social.

Le jeudi 27 novembre 2025

de 14h00 à 17h30

gratuit

La conférence se tiendra dans la salle du Conseil de Paris

Public adultes.

Hotel de Ville 3 rue Lobau 75004 Paris

