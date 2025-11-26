Les diseurs de mots École Jean Zay 2, 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne
École Jean Zay 2, 9 avenue des Tilleuls Médiathéque Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Début : 2025-11-26 18:30:00
fin : 2025-11-26
2025-11-26
La médiathèque vous invite à un moment de découverte et de partage autour des romans de la rentrée littéraire.
École Jean Zay 2, 9 avenue des Tilleuls Médiathéque Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr
English :
The multimedia library invites you to discover and share the novels of the new literary season.
German :
Die Mediathek lädt Sie zu einem Moment der Entdeckung und des Austauschs rund um die Romane des literarischen Herbstes ein.
Italiano :
La biblioteca multimediale invita a scoprire e condividere i romanzi della nuova stagione letteraria.
Espanol :
La biblioteca multimedia le invita a descubrir y compartir las novelas de la nueva temporada literaria.
L’événement Les diseurs de mots Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-10-18 par Royan Atlantique