Les diseurs de mots École Jean Zay 2, 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne

Les diseurs de mots

École Jean Zay 2, 9 avenue des Tilleuls Médiathéque Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2025-11-26 18:30:00

fin : 2025-11-26

2025-11-26

La médiathèque vous invite à un moment de découverte et de partage autour des romans de la rentrée littéraire.

English :

The multimedia library invites you to discover and share the novels of the new literary season.

German :

Die Mediathek lädt Sie zu einem Moment der Entdeckung und des Austauschs rund um die Romane des literarischen Herbstes ein.

Italiano :

La biblioteca multimediale invita a scoprire e condividere i romanzi della nuova stagione letteraria.

Espanol :

La biblioteca multimedia le invita a descubrir y compartir las novelas de la nueva temporada literaria.

