Les diseurs de Mots

Vaux-sur-Mer Charente-Maritime

La traditionnelle soirée des Diseurs de Mots à la médiathèque aura lieu le jeudi 4 décembre 2025

Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 11 24

English :

The traditional Diseurs de Mots evening at the media library will take place on Thursday, December 4, 2025

German :

Der traditionelle Abend der Diseurs de Mots in der Mediathek findet am Donnerstag, den 4. Dezember 2025 statt

Italiano :

La tradizionale serata Diseurs de Mots presso la biblioteca multimediale si terrà giovedì 4 dicembre 2025

Espanol :

La tradicional velada de Diseurs de Mots en la biblioteca multimedia tendrá lugar el jueves 4 de diciembre de 2025

