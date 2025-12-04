Les diseurs de Mots Vaux-sur-Mer
Les diseurs de Mots Vaux-sur-Mer jeudi 4 décembre 2025.
Les diseurs de Mots
Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-04 18:00:00
fin : 2025-12-04 20:00:00
Date(s) :
2025-12-04
La traditionnelle soirée des Diseurs de Mots à la médiathèque aura lieu le jeudi 4 décembre 2025
.
Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 11 24
English :
The traditional Diseurs de Mots evening at the media library will take place on Thursday, December 4, 2025
German :
Der traditionelle Abend der Diseurs de Mots in der Mediathek findet am Donnerstag, den 4. Dezember 2025 statt
Italiano :
La tradizionale serata Diseurs de Mots presso la biblioteca multimediale si terrà giovedì 4 dicembre 2025
Espanol :
La tradicional velada de Diseurs de Mots en la biblioteca multimedia tendrá lugar el jueves 4 de diciembre de 2025
L’événement Les diseurs de Mots Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-12 par Mairie de Vaux-sur-mer