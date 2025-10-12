LES DISEURS D’HISTOIRES LES POUPÉES GRECQUES Rolampont
LES DISEURS D’HISTOIRES LES POUPÉES GRECQUES Rolampont dimanche 12 octobre 2025.
Maison du Temps libre Rolampont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-10-12
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Tout public
Dédale, Méduse, Icare, Persée… Derrière ces noms légendaires, des histoires à parcourir comme un grand labyrinthe et à écouter en famille. La Cour des Contes vous invite à redécouvrir ces grandes figures de la culture classique pour leur redonner leur forme première celle d’histoires merveilleuses, dans une langue contemporaine, originale et accessible.
Durée: 1h
À partir de 8 ans .
Maison du Temps libre Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est +33 7 84 01 57 36
