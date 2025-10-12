LES DISEURS D’HISTOIRES LES POUPÉES GRECQUES Rolampont

LES DISEURS D’HISTOIRES LES POUPÉES GRECQUES

Maison du Temps libre Rolampont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Tout public

Dédale, Méduse, Icare, Persée… Derrière ces noms légendaires, des histoires à parcourir comme un grand labyrinthe et à écouter en famille. La Cour des Contes vous invite à redécouvrir ces grandes figures de la culture classique pour leur redonner leur forme première celle d’histoires merveilleuses, dans une langue contemporaine, originale et accessible.

Durée: 1h

À partir de 8 ans .

Maison du Temps libre Rolampont 52260 Haute-Marne Grand Est +33 7 84 01 57 36

