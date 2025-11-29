LES DISSONANT.ES IMPERTINANT.ES Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 19:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Chorale militante et autogérée(sans chef·fe de chœur)Nous transmettons collectivement des chants engagés, issus de luttes passées et présentes, pour porter les voix de luttes et de résistances.Nos chants apportent joie, soutien et force aussi bien dans la rue qu’au sein de lieux militants et collectifs.

IMPERTINANT.ES Nantes 44007