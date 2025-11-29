LES DISSONANT.ES IMPERTINANT.ES Nantes
LES DISSONANT.ES IMPERTINANT.ES Nantes samedi 29 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 19:00 – 20:00
Gratuit : oui Tout public
Chorale militante et autogérée(sans chef·fe de chœur)Nous transmettons collectivement des chants engagés, issus de luttes passées et présentes, pour porter les voix de luttes et de résistances.Nos chants apportent joie, soutien et force aussi bien dans la rue qu’au sein de lieux militants et collectifs.
IMPERTINANT.ES Nantes 44007