Les divagations du Cid Chez M. ARNOUX Beauregard-Baret
Les divagations du Cid Chez M. ARNOUX Beauregard-Baret vendredi 24 avril 2026.
Les divagations du Cid
Chez M. ARNOUX 640 Route du Bois de Baume La Grange Beauregard-Baret Drôme
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 21:45:00
Date(s) :
2026-04-24
Un classique revisité à 100 à l’heure, drôle et audacieux, même pour ceux qui n’aiment pas les classiques.
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Chez M. ARNOUX 640 Route du Bois de Baume La Grange Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 25 71 77 contact@compagnievianova.fr
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English :
A classic revisited at 100 km/h, funny and daring, even for those who don?t like the classics.
L’événement Les divagations du Cid Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme