Les divagations du Cid Chez M. ARNOUX Beauregard-Baret

Les divagations du Cid

Chez M. ARNOUX 640 Route du Bois de Baume La Grange Beauregard-Baret Drôme

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 21:45:00

Date(s) :

2026-04-24

Un classique revisité à 100 à l’heure, drôle et audacieux, même pour ceux qui n’aiment pas les classiques.

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Chez M. ARNOUX 640 Route du Bois de Baume La Grange Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 25 71 77 contact@compagnievianova.fr

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English :

A classic revisited at 100 km/h, funny and daring, even for those who don?t like the classics.

L’événement Les divagations du Cid Beauregard-Baret a été mis à jour le 2026-03-11 par Valence Romans Tourisme